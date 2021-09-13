نمو قيمة حقوق المساهمين بمعدل 9.1% على أساس سنوي منذ عام 2014

قطاع التأمين تصدر قطاعات «البورصة» بنمو حقوق المساهمين عند 18.9%



تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدها الرئيس التنفيذي لشركة «اكسبر للاستشارات الإدارية» م.نايف بستكي حول أفضل الشركات المدرجة في بورصة الكويت، من حيث النمو في حقوق المساهمين والمكرر على رأس المال، حيث تسلط هذه الدراسة الضوء على شركات النمو في بورصة الكويت.



وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال م.نايف بستكي، أن الجزء الأول من الاستثمار يقوم على أساس التوزيعات النقدية وتوزيعات الأسهم، وهو ما يكون عادة محط أنظار واهتمام المستثمرين من الصناديق الاستثمارية والكبار بالسن من المستثمرين الأفراد، في حين ان الجزء الثاني من الاستثمارات والذي لا يقل أهمية عن النوع الأول من الاستثمار، فإنه يتناول الأرباح الكامنة والنمو المستقبلي المنتظر والذي تسعي إدارة الشركات لبلوغها.



وبالتالي فإن المستثمرين على المدى الطويل يقومون بتحليل تلك الشركات والتي تعدهم بالنمو المستمر واستثمار عوائدها المالية داخليا وفي تعظيم مواردها الإنتاجية، بحيث تكون قيمة مستقبلية مضافة للقطاع بشكل عام، كما أن مؤشر قياس حقوق المساهمين يعتبر من العلامات المهمة في تقييم قدرة الإدارة التنفيذية في تحقيق وتنفيذ أهداف المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.



وعليه وجب تحليل أبعاد حقوق المساهمين بشكل مفصل وذلك لتتبع تلك الشركات المستقبلية الواعدة، كما انه من السهل معرفة افضل الشركات من حيث التوزيعات السنوية، ولكن الأمر الأصعب هو معرفة أبرز الشركات الواعدة والتي من المنتظر أن تكون أرباحها السنوية المستقبلية كبيرة ومستدامة.. وفيما يلي التفاصيل:



نمو السوق وقطاعاته



شهدت بورصة الكويت للأوراق المالية نموا في قيمة حقوق المساهمين بمعدل 9.1% على أساس سنوي منذ عام 2014، وبالإضافة إلى ذلك فقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين بالنسبة لرأس المال نسبة 2.3 مرة، ما يوضح قوة تلك الشركات المدرجة، وقد كان تأثر جائحة فيروس كورونا على الشركات المدرجة واضحا من خلال استهلاك 3.19% من إجمالي حقوق المساهمين خلال عام 2020.



أما بالنسبة لقطاعات السوق في بورصة الكويت، فإن الأداء كان متباينا بشكل واضح ما بين تلك القطاعات المختلفة، حيث تصدر قطاع شركات التأمين بقية قطاعات السوق الأخرى بواقع 18.9% لنمو حقوق المساهمين سنويا، مقابل مكرر 3 مرات لحقوق المساهمين بالنسبة لرأسمال شركات التأمين.



وقد احتل قطاع البنوك المحلية المركز الثاني بمعدل 6.2% لنمو حقوق المساهمين سنويا مقابل 2.7 كمكرر لحقوق المساهمين الى رأس المال.



نمو حقوق المساهمين



يختلف أداء الشركات المدرجة من حيث النمو في إجمالي قيمة حقوق المساهمين، وذلك حسب الاستراتيجيات التي تعتمد عليها مجالس الإدارة والمتمثلة بالفرص التي تستعد لاقتناصها في المستقبل، فكلما تزايد معدل حقوق المساهمين السنوية، دل ذلك على حجم النمو الكامن للشركة في المستقبل المنشود.



أي ان لدى الإدارة التنفيذية في الشركات أهدافا استراتيجية طويلة المدى تسعى لبلوغها في تلك القيمة المالية المحققة، ولذلك فإن تلك الشركات لا تبحث عن التوزيعات السنوية للمساهمين، إنما تعد بتضخيم تلك العوائد المالية المرجوة في المستقبل.



وبذلك فإن البعض من المستثمرين يبحث عن تلك الشركات والتي تعد بتضخيم المحافظ المالية بشكل سريع مستقبلا.



حقوق المساهمين إلى رأس المال



تعتبر حقوق المساهمين الى رأس المال أحد أهم مؤشرات المتانة المالية والقوى الكامنة في مواجهة الأزمات الخارجية والتي قد تعترض الشركات خلال مسيرتها العملية. كما ان ارتفاع مكرر حقوق المساهمين بالنسبة لرأسمال الشركة يعد من العلامات الواعدة على النمو



المنشود للشركة في المستقبل القريب.



وختاما، قال بستكي إن مؤشر أداء حقوق المساهمين في الشركات المدرجة يعد من الأهمية بمكان كونه يساهم في ترجمة الأهداف الاستراتيجية التي يتبناها أعضاء مجلس الإدارة عن المستقبل المنشود للشركة، والتي تقوم الإدارة التنفيذية بتنفيذها خلال أعمال الشركة اليومية.



كما أن لحجم تلك المخصصات - حقوق المساهمين - دورها في صد المخاطر التي تواجه الشركات في المستقبل. ولعلنا نستشهد بجائحة كوفيد-19 والتي اجتاحت العالم بشكل واسع، والذي بينت حجم الضعف التي تعيش فيه بعض الشركات لمواجهة المتغيرات والقوى الخارجية، إلى جانب تقييم أداء الإدارة التنفيذية وقراراتها المتخذة في مواجهة تلك التحديات، والتي تبين كذلك مدى قدرة تلك الجهات في الحفاظ على حقوق المساهمين بل وتعظيمها في اغلب الأوقات.



٭ تنوية: تود شركة اكسبر التنبيه بأن نتائج هذا التقرير لا تدعو إلى شراء اسهم تلك الشركات او التوجيه نحوها، وإنما إلى إشعار من الشركة تجاه أهم مؤشرات قياس أداء الشركات المدرجة.