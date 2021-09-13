علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 80.92 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 6.62 ملايين دينار، وخلال الثمانية أشهر الماضية منذ بداية العام حتى الآن جاءت مشتريات الكويتيون للأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 477.43 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 39.07 مليون دينار) وعمليات البيع بقيمة 622.59 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 50.95 مليون دينار) ليكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 145.15 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 11.88 مليون دينار).



وجاءت هذه المشتريات بالتوافق مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 5% خلال شهر أغسطس ليسجل مستوى تاريخيا جديدا عند 7684 نقطة، وهو الأعلى على الإطلاق مقابل 7318.2 نقطة بنهاية يوليو الماضي، وخلال شهر أغسطس فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.306 تريليون درهم مقابل نحو 1.377 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر يوليو الماضي بمكاسب 71 مليار درهم.