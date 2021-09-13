المسكوكة التذكارية تخليد لدور القادة المؤسسين للمجلس ورؤيتهم التي أطلقت أنجح تجارب العمل العربي المشترك

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، حيث نقل لسموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة ولدولة قطر الشقيقة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.



كما حمله سموه تحياته لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وللكويت وشعبها بمزيد من التطور والنماء، كما أهدى د.الهاشل إلى سموه مسكوكة تذكارية خاصة أصدرها بنك الكويت المركزي احتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقديرا للدور الإيجابي الذي يقوم به المجلس وجهوده في تحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة، رغم الظروف التي هيمنت على الإقليم طيلة العقود الماضية وتخليدا لدور القادة المؤسسين ورؤيتهم التي أطلقت أنجح تجارب العمل العربي والإقليمي المشترك.



ويحمل تصميم المسكوكة على وجهه الأمامي الصورة التاريخية التي التقطت لقادة دول المجلس الست عند تأسيسه في عام 1981 يعلوها الرقم الدال على عدد السنوات منذ التأسيس محاطا بعنوان المسكوكة باللغة العربية وسنتي التأسيس والإصدار.



كما حمل التصميم عبارة «خليجنا واحد وشعبنا واحد» فيما حمل الوجه الآخر للمسكوكة شعار المجلس الذي يتألف من شكل سداسي يحيط بخريطة لدول المجلس تعلوه عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم» وفي أسفله اسم المنظمة إضافة إلى عنوان المسكوكة باللغة الإنجليزية كما يحمل الشعار الرسمي لبنك الكويت المركزي والقيمة الرمزية للمسكوكة.



جدير بالذكر، أن المسكوكة مصنوعة من الذهب الخالص وفق المواصفات القياسية العالمية بقطر (55 ملم) وبوزن (72.5 غراما).