افتتاح مطعم يعد من المشروعات المربحة للغاية، لكن هناك مطاعم تحقق أرباحا أكثر من غيرها، ولا يعتمد ذلك على نوع الطعام المقدم بها فقط، وإنما على موقع المطعم أيضا، الذي يؤثر على أشياء أخرى من بينها قائمة الطعام.



وفي حين يركز العديد من رواد الأعمال على ديكور المطعم من الداخل وقائمة الطعام، فإنهم يغفلون أهمية مكان المطعم، والذي يؤثر بشكل كبير على تفضيل الزبائن لمطعم دون آخر، وفيما يلي أبرز 4 أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار موقع مطعم جديد:



1 ـ وجود مكان لركن السيارات



من الناحية المثالية يجب أن يكون للمطعم الجديد موقف خاص به لركن السيارات، لكن إذا لم يكن ذلك متاحا، فمن المهم أن يختار رائد الأعمال لمطعمه موقعا قريبا من أحد مواقف السيارات، لأن الزبائن حتى ولو أعجبهم الطعام المقدم في المطعم، فقد لا يختارون تناول وجباتهم به مرة أخرى، إذا وجدوا صعوبة في ركن سياراتهم.



2 ـ سهولة الوصول إلى المطعم



توجد سلاسل المطاعم الشهيرة عادة بالقرب من مخارج الطرق السريعة، مما يجعل الوصول إليها سهلا، وحتى تلك المطاعم التي لا تقدم أفضل طعام أو خدمة يمكنها أن تجذب زبائن كثيرين، لمجرد أنها توجد في مكان يسهل الوصول إليه، لذلك يجب ألا يستهين رائد الأعمال أبدا بهذا العامل عند اختيار موقع مطعمه الجديد.



3 ـ مكان يمكن رؤيته بسهولة



من المهم اختيار مكان يسهل على الزبائن رؤيته، مثل الشوارع الرئيسية، ورغم أن أسعار تأجير أو شراء مكان في هذه الشوارع يكون أغلى بكثير من الشوارع الفرعية، لكن وجود المطعم في مكان مرئي يجذب المزيد من الزبائن.



وتشمل هذه النقطة أيضا الإعلان عن المطعم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فكلما كان البحث عن المطعم وقائمة الطعام الخاصة به وأسعاره أسهل، جذب ذلك المزيد من العملاء.



4 ـ عدد السكان في المنطقة



من النقاط التي يجب أن يضعها رائد الأعمال في اعتباره أيضا عند اختيار مكان مطعمه، ما إذا كان هناك عدد كاف من الأشخاص في المنطقة لدعم مشروعه، ويمكن أن يحدد ذلك من خلال إجراء دراسة للموقع لمعرفة عدد السكان.