أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة عماد سلطان تعميما إداريا يقضي بإجراء تغييرات تنظيمية في الشركة اعتبارا من أمس الاثنين.



وجاء في التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء»، ان نوري خلف بن سلامة أصبح مستشارا في مجموعة العمليات المشتركة، كما اصبح مبارك السعيدي مستشارا أيضا في المجموعة. وفي عمليات الخفجي المشتركة اصبح قائد بدر بوعركي مديرا تنفيذيا لإدارة الأعمال، وسيكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة.



وأشار التعميم الى انه سيتم تعيين مدير مجموعة تطوير الكفاءات التشغيلية لعمليات الوفرة المشتركة في وقت لاحق.