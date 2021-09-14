محمود عيسى



سجلت الكويت تراجعا كبيرا في مضمار ترسيات العقود خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد تحقيق تقدم في ترسيات عقود المشاريع خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية، وقالت مجلة «ميد» إن الكويت أرست في الشهر الماضي عقودا قيمتها 168 مليون دولار، مقارنة مع ترسيات عقود بلغت 339 مليون دولار في يوليو، مسجلة هبوطا بنسبة 50.4%، كما تراجع ترتيبها من المركز الرابع إلى الخامس وقبل الأخير خليجيا من حيث قيمة الترسيات، حيث حلت البحرين في المركز السادس والأخير بعقود قيمتها 16 مليون دولار.



وعلى المستوى الخليجي، ذكرت مجلة «ميد» أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول حيث ضاعفت قيمة العقود الممنوحة في أغسطس 2021 حيث بلغت 1.9 مليار دولار، مقارنة بقيمة العقود الممنوحة في يوليو والبالغة 990 مليون دولار، وشملت العقود في جميع القطاعات، باستثناء الغاز، حيث تركزت غالبية العقود في صناعات المياه والطاقة.



واحتلت قطر المرتبة الثانية في ترتيب منح العقود في أغسطس بصفقات بقيمة 749 مليون دولار، بانخفاض في قيمة العقود الممنوحة بمقدار النصف مقارنة بـ 1.4 مليار دولار تم توقيعها في يوليو، وبلغت قيمة أكبر عقد لها في قطاع الغاز 500 مليون دولار لبناء مرافق تخزين وتحميل.



وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة في الترتيب للشهر الثاني على التوالي، حيث تم توقيع عقود بقيمة 696 مليون دولار في أغسطس تركزت على الإنشاءات وبناء الأبراج السكنية، وحلت عمان في المركز الرابع بترسيات عقود قيمتها 250 مليون دولار في أغسطس.