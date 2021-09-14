توقع بنك أوف أميركا، وصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الـ 6 المقبلة في حال واجه العالم شتاء باردا، وقال البنك في مذكرة بحثية له، إن زيادة الإنتاج من السعودية وغيرها من أعضاء أوپيك+ قد عوضت عن تحسن الطلب على الرغم من تحركات أسعار النفط، فتعمل أوپيك+ مرة أخرى على استقرار أسعار النفط كما فعلت تاريخيا.



وأشار البنك إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.18%، وكذلك أسعار الطاقة الأخرى، قد يؤدي الطقس البارد إلى التحول إلى النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وتابع التقرير: «في آسيا هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا من الطاقة غير المستخدمة لتوليد الطاقة من زيت الوقود، وأوروبا هي موطن لما يقرب من 300 ألف برميل يوميا من طاقة توليد الطاقة من زيت الوقود».



وأفاد المحللون بأن الولايات المتحدة لديها أيضا «قدر معقول» من القدرة على التحول لتوليد الطاقة من النفط.



تأتي هذه التوقعات متماشية مع توقعات بنك غولدمان ساكس بأن يقود النفط الخام ارتفاع أسعار السلع في الربع المقبل، وكانت أسعار النفط قد ارتفعت فوق 73 دولارا للبرميل، أمس الاثنين، بعد سلسلة من المكاسب الأسبوعية، حيث تتبع المستثمرون استعادة الإمدادات البطيئة في خليج المكسيك وتوقعات الطلب والمخزونات خلال الربع الرابع، حيث تم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 70 دولارا للبرميل، على ارتفاع بنسبة 0.7% بعد صعوده 2.3% يوم الجمعة، ومنذ أكثر من أسبوعين منذ أن ضرب إعصار آيدا منطقة الإنتاج الرئيسية، لم تتم إعادة تشغيل ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأميركي، وفقا لآخر حصيلة صادرة عن مكتب السلامة وإنفاذ البيئة.