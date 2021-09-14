الإمارات حافظت على الصدارة عالمياً للعام الثاني على التوالي.. وقطر بالمركز الثالث والسعودية سابعاً



احتلت الكويت المركز الثامن على مستوى العالم ضمن قائمة البلدان التي تمتلك أعلى سرعة إنترنت للهاتف المحمول في 2021، بحسب تقرير لمؤشر «Ookla» العالمي الذي يستند في بياناته إلى متوسط سرعة التحميل للإنترنت.



وأشار التقرير، الذي نشره موقع «ديجيتال انفورميشن وورلد»، إلى أن الكويت، التي لم تكن على قائمة العشر الأوائل خلال العامين الماضيين، قامت بتطوير وتحسين كبيرين في توفير الإنترنت عالي السرعة عبر الهاتف المحمول، وتمكنت من إزاحة كل من كندا من المركز الثامن الذي كانت قد احتلته في 2020 وسويسرا الذي شغلت المركز نفسه في 2019.



واحتلت الإمارات المركز الأول في قائمة البلدان التي لديها أعلى سرعة إنترنت عبر الهاتف المحمول، في حين عادت قطر لتحتل المركز الثالث بعد أن كانت فقدته في عام 2020، وجاءت السعودية في المركز السابع.



وتشمل قائمة العشر الأوائل أيضا كوريا الجنوبية والصين وقبرص والنرويج وأستراليا وبلغاريا، في حين كشف تقرير «Ookla» أن الولايات المتحدة الأميركية وكندا لم تعودا ضمن قائمة العشر الأوائل للبلدان التي لديها أسرع سرعة إنترنت، وتدرك البلدان أن توفير الإنترنت عالي السرعة بات من ضروريات الحياة العصرية للسماح للأعمال التجارية بالنمو بشكل أقوى.



ويمكن أن تؤثر سرعة الإنترنت أيضا على مستوى إنتاجية الموظفين وتمكينهم من إدارة طلباتهم وأعمالهم في الوقت المناسب، وإدراكا منها لأهمية الإنترنت عالي السرعة، لذلك، تحاول كل دولة توفير أعلى سرعة إنترنت للهاتف المحمول والبرودباند لسكانها، خاصة أثناء الجائحة وبعد إطلاق الجيل الخامس.



ويوضح تقرير مؤشر «Ookla» العالمي أن سرعة تحميل البيانات عبر الهاتف النقال والبرودباند، ارتفعت بنسبة تصل إلى 60% و32% على التوالي خلال العام السابق.



وتراجعت الولايات المتحدة التي كانت ضمن العشر الأفضل في سرعة الإنترنت في السنوات الثلاث الماضية، بعد أن كشف مؤشر «Ookla» أن الدولة متأخرة في سرعة إنترنت هاتف «آيفون 12» (الجيل الخامس) خلال بداية هذا العام.



وفي قائمة أعلى سرعات البرودباند، احتلت موناكو وسنغافورة وهونغ كونغ وتايلاند ورومانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية وتشيلي والدنمارك وليختنشتاين، المراكز العشر الأولى على مستوى العالم.