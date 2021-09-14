استقبل وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، المدير الإقليمي للبنك الدولي بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج عصام أبوسليمان، ومدير مكتب البنك الدولي بالكويت غسان الخوجة، حيث تم خلال اللقاء التوقيع على إطار الشراكة الوطنية بين الكويت والبنك الدولي بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035، وخطتها التنموية 2025/2021. وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي، أنه تم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقات المميزة التي تربط الكويت بمجموعة البنك الدولي، والتي امتدت على مدى 60 عاما، حيث أشاد البنك الدولي بعلاقته بالكويت والدعم الذي تقوم به في تعزيز العلاقة بمجموعة البنك، وأفاد بأنه على استعداد لنقل خبرته إلى الكوادر الكويتية والمساهمة في تنفيذ رؤية الكويت 2035.



جدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، ومدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي ووكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش، ومدير إدارة الدين العام عبدالعزيز الملا.