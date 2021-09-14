في إطار حرص البنك التجاري الكويتي ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء، تستمر مشاركات البنك التجاري في حملة «لنكن على دراية»، وهي الحملة التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.



وحول هذه الحملة وأهدافها ورسالتها، قال نائب مدير عام - قطاع العمليات في البنك التجاري بشار البدر أن حملة «لنكن على دراية» تساهم بشكل كبير وبصورة مبسطة في توعية عملاء البنوك ونشر الثقافة المصرفية عن المنتجات والخدمات التي توفرها البنوك للعملاء بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وحماية العملاء من عمليات الاحتيال.



وتابع مؤكدا أن الحملة تستهدف التوعية بشأن استخدام القروض الشخصية بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، لذلك من مسؤوليات البنك التجاري الكويتي، كجهة مانحة، التأكد من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى حاجة العميل لهذا القرض والحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض بما يتجاوز قدرته على الوفاء بالتزاماته دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل، بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك بتقديم المشورة المالية للعملاء سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل، وذلك بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (2/رب، رس، رت/413/2018) الصادرة في هذا الخصوص وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة، حيث أكدت التعليمات أنه يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب، ومدى حاجة العميل لهذا القرض مع تقديم المشورة المالية للعملاء، والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر زيادة الالتزامات عليهم وإثقال كاهلهم خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد.



وأشار البدر الى أن القروض الشخصية تنقسم إلى نوعين: النوع الأول القرض الاستهلاكي - وهو قرض شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، ولا يتجاوز مقداره 25000 دينار ويقدم للعميل لأغراض استخدامات شخصية استهلاكية محددة، مثل شراء سيارة أو أثاث أو للحصول على خدمات صحية أو تعلمية. أما النوع الثاني، القرض الإسكاني فهو قرض شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة، ولا يتجاوز مقداره 70000 دينار بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.



وأوضح أن البنك، يقوم بإعطاء العملاء فترة مراجعة (Reflection Period) مدتها على الأقل يوما عمل بحيث يتم تزويدهم بنسخة غير موقعة وغير نهائية من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض، على أن يقدم العملاء إقرارا كتابيا بتسلم نسخة من العقد لغرض المراجعة، دون أن يترتب على العملاء أو البنك أي التزام خلال فترة المراجعة، وبحيث يتم توقيع العقد - في حال اتفاق الطرفين - بعد انتهاء تلك الفترة يجوز للعميل مراجعة عقد القرض واتخاذ القرار الملائم بشأن الحصول على القرض من عدمه.



وأضاف ان حملة «لنكن على دراية» تساهم في وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية والمالية التي يحتاجون إليها وتبين لهم العديد من الأحكام أو الشروط الخاصة بتلك الخدمات بما يوفر لهم الحماية والأمان، وأن التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي تتيح للعميل الذي يرغب في التقاعد بإعادة هيكلة مديونيته بما لا يزيد على 5 سنوات إضافية للقرض الإسكاني وسنة إضافية للقرض الاستهلاكي، بشرط ألا تقل قيمة القسط الشهري عن 30% من الراتب التقاعدي، وبهذا الإجراء سهل بنك الكويت المركزي الأعباء المالية على العميل في حال انخفاض الراتب بعد التقاعد.



واختتم البدر مبينا أن البنك يوفر جميع المعلومات اللازمة عن شروط وأحكام وإجراءات منح القروض على الموقع الإلكتروني للبنك، وكذلك يعرض الموقع عددا من الأسئلة الشائعة التي قد تجول بخاطر العميل حول القروض والحد الأدنى والأقصى وكذلك سعر الفائدة، بحيث يمكن للعميل الاطلاع على الأجوبة المرتبطة بهذه الأسئلة، مع العلم أنه يراعى في هذا الخصوص تضمين كشوف حسابات القروض بالمعلومات المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق بصورة مفصلة بحيث توضح الفائدة وأصل الدين.