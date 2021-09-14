شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية باحتفالية مرور 60 عاما على العلاقات الفرنسية- الكويتية والتي نظمتها سفارة جمهورية فرنسا لدى الكويت، وجاءت مشاركة «الكويتية» من خلال رعاية المسابقة التفاعلية التي نظمتها السفارة الفرنسية على هامش الاحتفالية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر طرح أسئلة عامة للجمهور تخص تاريخ العلاقات بين الكويت وجمهورية فرنسا وتأسيس الخطوط الجوية الكويتية، حيث قام مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي بتسليم الفائزة ليليان فوزي جائرة المسابقة وهي عبارة عن تذكرة سفر (كويت - باريس - كويت) وذلك بحضور رئيس البعثة الديبلوماسية في السفارة الفرنسية المستشارة فاني فونكرن.



وعلى هامش تسليم الجائزة، قال فايز العنزي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تشارك في المسابقة المقامة من قبل سفارة جمهورية فرنسا لدى الكويت بمناسبة الاحتفالات بمرور 60 عاما على الصداقة الفرنسية- الكويتية، حيث إن مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في هذه المناسبة يدل على حسن التعاون وعمق العلاقات التاريخية والوطيدة والطيبة بين الكويت وجمهورية فرنسا الصديقة بكل قطاعات الحكومية والخاصة التي تجمعهما سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو غيرها من المجالات المختلفة المهمة.



وأضاف: الخطوط الجوية الكويتية دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه المناسبات المهمة التي تعمل على تعزيز وتمتين العلاقات العريقة بين الطرفين، ولأن الخطوط الجوية الكويتية جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي وكونها الناقل الوطني للكويت فإن مشاركتها اليوم تأتي انسجاما مع توجهات الدولة في تقوية وترسيخ العلاقات الثنائية مع سائر الدول الشقيقة والصديقة وتطبيقا لتوجيهات مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الكابتن علي الدخان، وحرصهم على رفع مستوى العلاقات والتعاون مع سائر الجهات الأخرى.



واختتم العنزي تصريحه بتقديم الشكر الجزيل للسفارة الفرنسية على المبادرة الطيبة والمهمة ولجهودهم الحثيثة في تعزيز العلاقات التاريخية بين الكويت وفرنسا، متمنيا لهم وافر التوفيق والسداد، مقدما التهنئة إلى سفير جمهورية فرنسا الصديقة كلير لو فليشر، لتسلمها مهام منصبها الجديد في الكويت.