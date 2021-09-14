أعلن البنك الأهلي المتحد عن بدء العد التنازلي للسحب على الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار للرابح من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي والمقرر إجراؤه في 30 الجاري، حيث تعد هذه الجائزة الكبرى بمنزلة فرصة العمر للرابحين يستطيعون من خلالها إعادة رسم حياتهم وتحقيق أحلامهم.



وبهذه المناسبة، دعت هنادي خزعل رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد عملاء البنك الكرام لاغتنام هذه الفرصة للفوز بالجائزة ربع السنوية الكبرى، والإسراع في زيادة أرصدة حساباتهم في برنامج الحصاد الإسلامي من خلال فتح حساب الحصاد لإسلامي بأدنى قيمة لفتح الحساب وهي 100 دينار تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب، بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة، موضحا أن كل 50 دينارا في حساب العميل تتيح فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا.



وأضافت خزعل: نحن سعداء بتمكننا من الاستمرار في تجاوز توقعات علائنا الكرام من خلال برنامج الحصاد الإسلامي، والذي يواصل تقديم الجوائز القيمة لعملائنا، ولطالما حرص البنك الأهلي المتحد على الارتقاء بتجربة عملائه المصرفية، وتسهيل عملية التأهل لدخول السحوبات ليحظى الجميع بفرصة تحقيق أحلامهم معنا.



وتؤكد خزعل أن البنك الأهلي المتحد هو الخيار الأمثل لعملائه لمضاعفة قيمة مدخراتهم وتحقيق أحلامهم مع برنامج الحصاد الإسلامي، والذي تم تطويره ليلبي متطلبات عملاء البنك ويزيد من فرصهم في الحصول على الجوائز الكبيرة والجذابة، بالإضافة إلى تمتعهم بأحدث المزايا المصرفية التي يوفرها لهم البنك الأهلي المتحد.