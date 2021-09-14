

أعلن بنك بوبيان عن أسماء الفائزين بجوائز السفر وغيرها من الجوائز النقدية في إطار السحب لحملته التي أطلقها واستمرت حتى نهاية الشهر الماضي تشجيعا لعملائه على تلقي التطعيم وتحقيق المناعة المجتمعية ليكون بذلك أول البنوك المحلية التي ساهمت بصورة عملية في دعم جهود الدولة للعودة للحياة الطبيعية.



وتم إجراء السحب بحضور مسؤولي وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي البنك، حيث فاز بالجائزة الأولى دارين مبارك مجهول عبدالله وهي عبارة عن رحلة لشخصين إلى لندن شاملة تكاليف الاقامة والتذاكر، وفازت سعاد أحمد عبدالله التميمي بالجائزة الثانية وهي رحلة الى جبل شمس بسلطنة عمان لشخصين شاملة التذاكر والإقامة، أما الجائزة الثالثة والرابعة والخامسة وهي رحلة الى دبي لشخصين شاملة الاقامة والتذاكر فاز بها كل من: نوره حمد شبيب العجمي، ناصر بادي محمد العتيبي، راكان بندر عبيد الشمري.



كما تم اختيار مجموعة من الفائزين بالجوائز النقدية، حيث فاز من المركز 6 الى 10 جوائز بقيمة 250 دينار لكل منهم ومن المركز الـ11 إلى 20 بجائزة قيمتها 100 دينار لكل منهم.



وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة صالح البسام إن الحملة قد لاقت إقبالا كبيرا من عملاء بنك بوبيان من كافة الشرائح، مؤكدا أهميتها كجزء من دور البنك ومسؤوليته الاجتماعية ومساهمة منه في تحفيز كل قطاعات المجتمع من أجل الحصول على التطعيم اللازم من أجل الحفاظ على صحة الجميع.



وأضاف أن البنك كان من أولى المؤسسات التي وجهت استراتيجية كاملة في دعم توجه الحكومة لتشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل للحصول على اللقاح المطلوب في شهر ديسمبر الماضي من خلال قيام البنك عبر تطبيقه على الهواتف الذكية ومن خلال خدمة الشات بوت الخاصة به (مساعد) بتوفير رابط التسجيل لعملاء البنك.



يذكر انه منذ إطلاق حملة بنك بوبيان للتشجيع على تلقي التطعيم من خلال «مساعد» كان السحب مفتوحا لدخول جميع من تلقى التطعيم أو من سيقوم بالتسجيل من عملائه منذ فبراير الماضي حيث بلغ عدد المشاركين فيها من عملاء البنك ما يقارب 20 ألف عميل.