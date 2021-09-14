نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) دورة متخصصة لموظفي العلاقات العامة والتسويق وخدمة العملاء ضمن جهود الشركة لتطوير أداء موظفيها وتنمية قدراتهم لتقديم أفضل خدمة للعملاء، وتدريبهم على أحدث الأساليب ومواكبة آخر التطورات في مجالات عملهم.



وشملت الدورة 20 موظفا، ونظمت عبر برنامج «زووم» التزاما بالاشتراطات الصحية، وتم تقديمها من قبل مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بالمشاركة مع غرفة التجارة والصناعة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتضمنت مجموعة من المواضيع التي تستهدف على تعزيز قدرات ومهارات الموظفين المشاركين في البيع المباشر وتسويق الخدمات واستقطاب العملاء.



وعلى مدار يومين بإجمالي 10 ساعات تدريبية، تلقى الموظفون عدة محاضرات تدريبية وثيقة الصلة بمجالات عملهم وتحتوي أفضل وأحدث التطورات العالمية في هذه المجالات بأسلوب علمي مركز وفعال، ومن الموضوعات التي شملتها الدورة «مهارات التسويق - فهم العميل - أخلاقيات البيع - اللباقة في التعامل - تكوين قاعدة عملاء جدد - زيادة ولاء العملاء - خدمات ما بعد البيع».



وأعرب المتدربون في ختام الدورة عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيمها وتقديمها بالشكل الذي يساعدهم على تطبيق محتواها في أدائهم العملي اليومي، مثمنين ما تميزت به المواد العلمية من ثراء وتنوع وحداثة وكذلك القدرة المتميزة للمدربين الذين كانوا على أعلى مستوى.