استقبل البنك التجاري الكويتي فريق مبيعات «Solutions by STC» في مبناه الرئيسي، بهدف اطلاع موظفي البنك على العروض المميزة والحصرية لموظفيه التي تقدمها «Solutions by STC» على باقات المكالمات وباقات الإنترنت المخصصة للهواتف الذكية أو الاستخدام المنزلي.



وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: «يدرك البنك التجاري أهمية التواصل مع موظفيه ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك، ويحرص دوما على تقديم عروض ترويجية متميزة يستفيد منها الموظفين».



وتابعت أماني الورع مبينة أن البنك لا يدخر جهدا في استضافة كبريات شركات الاتصال لغرض تقديم العروض المميزة والحصرية لموظفيه، مشيرة إلى أن استضافة البنك لفريق «Solutions by STC»، سواء في المركز الرئيسي للبنك على مدى يومين أو في مقر البنك في حولي ليوم واحد، قد جاءت بهدف توفير الخدمات الحصرية المرتبطة بعروض الهواتف وباقات الإنترنت والاكسسوارات الخاصة بالهواتف الذكية.



وقد لاقت زيارة «Solutions by STC» استحسانا كبيرا من قبل الموظفين، حيث توافد موظفو البنك للحصول على الباقات والعروض الحصرية المميزة التي وفرها لهم فريق «Solutions by STC»، وفي ختام الزيارة، توجه البنك التجاري بالشكر الجزيل إلى فريق «Solutions by STC» لتعاونهم في تقديم أفضل العروض لموظفي البنك بمستوى مهني وراق، متمنيا لهم دوام النجاح والتقدم.