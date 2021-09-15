بحضور لافت فاق المائة مشارك، عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، يوم الاثنين ندوة افتراضية عبر برنامج ZOOM، بعنوان «مستجدات قانون الأونسيترال النموذجي»، حيث اتسمت هذه الندوة بالنقاش القانوني والحوار البناء بين المشاركين والمحاضرين.



وأوضح المركز في بيان صحافي أن الندوة شهدت مشاركة العديد من المستشارين القانونيين والمحامين والمختصين بالقانون والمفكرين والاقتصاديين، سواء في إدارات الدولة المختلفة أو في القطاع الخاص والذين حرصوا على طرح المحاور الرئيسية التي تتعلق بموضوع الندوة وخاصة التجارب الدولية في هذا الشأن. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان إن هذه الندوة تأتي في إطار البرنامج الثقافي الذي أعده المركز لهذا العام انطلاقا من دوره في نشر ثقافة التحكيم والتوعية بأهمية حل المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية داخل الكويت وخارجها، وخاصة أن معظم التشريعات الحديثة تعتبر التحكيم من الوسائل البديلة والمهمة لفض النزاعات كوسيلة اختيارية تزداد أهميتها بشكل مطرد لما لآليات التحكيم من توافق عربي وعالمي.



وقد ألقى المحاضرون الضوء على مستجدات التحكيم بشكل عام متطرقين إلى التحكيم الإلكتروني والعقبات التي تواجهه والمعالجات التشريعية لضمان فاعليته مقارنة ببعض الدول، فضلا عن سردهم لبعض التجارب وإجراء مقارنات عليها.