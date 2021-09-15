أطلقت شركة «عربة للإجارة»، التابعة لشركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن، عرضها الخاص تحت شعار «معاً نقود رحلة الحياة الطبيعية» على أكثر من 30 نوع سيارة من أحدث الموديلات الألمانية والأميركية واليابانية والكورية بأشكالها المختلفة من جيبات وسيارات صالون مختلفة الأحجام في إطار تلبية حاجة السوق من السيارات المستأجرة في الموسم الجديد.



وعن العرض أوضحت «عربة» في بيان صحافي، أنه يتيح للعملاء استئجار سيارة من اختيارهم لاستخداماتهم المتعددة ولمدة تتراوح بين العام والثلاثة أعوام بقسط شهري مناسب، مع الاستمتاع بالشهر الأول مجانا بالإضافة إلى باقة من المزايا.



وأعربت الشركة عن سعادتها بالإقبال القوي على العرض لما يوفره من خيارات واسعة ومزايا قيمة تلبي حاجات السوق المختلفة مثل الاستخدام الشخصي، سيارة المنزل والمدرسة والمزرعة أو رحلات البر، مضيفة أن التأجير يعتبر البديل الأمثل لشراء السيارة لمحبي التنوع والتجديد، بالإضافة إلى التخلص من متاعب التأمين ومتابعة الصيانة الدورية مع توافر السيارة البديلة في حالة الحوادث أو عمليات الصيانة الطويلة مع ميزة الدفع «أونلاين».



وتتوافر لدى «عربة للإجارة» تشكيلة كبيرة من السيارات تتناسب مع جميع الاحتياجات والأذواق، وهي تعكس معظم الأنواع الموجودة في السوق المحلية بمختلف أشكالها وبأسعار تناسب الجميع، مصحوبة بباقة مزايا متفوقة كالتأمين الشامل والصيانة الذهبية والعداد المفتوح وخدمة المطار والمساعدة على الطريق 7/24 والسيارة البديلة وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة، كما يمكن للعملاء الحصول على الموافقة الفورية عند تقديم المعاملة مع تسهيلات ائتمانية.