وقّعــت الشركـة الوطنيــة للتنميـــة الزراعية «نادك»، الشركة السعودية المتخصصة في منتجات الألبان والأجبان والعصائر، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة نادي جملة، المتخصصة بتوريد المنتجات الغذائيــة والاستهلاكية للأعمال، حيث يهدف التعاون لتعزيز أطر التسويق والتوزيع الإلكتروني لمنتجات «نادك» على منصة «جملة».



وقالت الشركة في بيان صحافي، انه تم توقيع العقد بين الشريك المؤسس لشركة نادي جملة د.محمد غلوم، والمدير الإقليمي دول الخليج «نادك» وائل الرويني.



وبهذه المناسبة، أكد المدير الاقليمي دول الخليج في «نادك» وائل الرويني، على أن الاستراتيجية التي تنفذها الشركة بالمديين القريب والبعيد تعتمد على توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها في الأسواق الإقليمية والعربية، من خلال ربطها بالتسويق الإلكتروني، عبر توفير منتجات «نادك» على المنصات المتخصصة عبر الإنترنت، مبينا أن توقيع الاتفاقية مع نادي جملة يدعم استراتيجية «نادك» لبلوغ أسواق وعملاء جدد.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نادي جملة د.محمد غلوم، إن هذه الاتفاقية تحقق تعاون مشترك بين «جملة» و«نادك» لإدارة وتوزيع جميع منتجاتها إلى المطاعم والمقاهي والفنادق من خلال منصة نادي جملة، مبينا أن هذا التعاون المشترك يحقق مزيدا من توفير الفرص للسوق كما تساهم بتعزيز قاعدة عملاء «نادك» فضلا عن تسهيل توزيع المنتجات إلكترونيا عبر منصة «جملة» والتي تعد الوحيدة المتخصصة في هذا المجال.



من جانبها، قالت مدير أول المجموعة التجارية بشركة نادي الجملة هبة البحرة، ان المنصات الإلكترونية التجارية أصبحت في الوقت الراهن من أهم ركائز ونقاط التوزيع والتسويق للشركات والموردين والعلامات الجارية نظرا لتوجه المستهلكين والتجار وأصحاب المهن إلى التسوق عن طريق «أون لاين»، مما يضعنا أمام ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك مع الموردين والمنتجين لتسهيل العرض والطلب وتوفير المزيد من المنتجات والخدمات لمرتادي منصة «جملة».