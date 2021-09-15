أجرى بنك الخليج السحب الشهري الثامن لحساب الراتب، عن شهر أغسطس وكان الفوز من نصيب العميل المحظوظ ضاري علي عقله العنزي الذي فاز بجائزة 12 ضعف الراتب، وأقيم السحب يوم الاثنين الماضي في المقر الرئيسي لبنك الخليج، بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.



وقال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، السيد محمد القطان مهنئا الفائز: نبارك للعميل ضاري علي عقله العنزي، الفائز الثامن من حساب الراتب هذا العام، ونتمنى الحظ الوفير للجميع في السحوبات الشهرية المقبلة، إضافة إلى السحب السنوي الكبير على جائزة الكبرى وهي 100 ضعف الراتب، حساب الراتب من بنك الخليج هو الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم هذه الجوائز النقدية لمكافأة عملائه، إلى جانب عروض خاصة مصممة حسب حاجة العميل.



جدير بالذكر أن بنك الخليج قدم عروضا مطورة من حساب الراتب للعملاء لعام 2021، حيث يمكن للعميل الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية تصل إلى 300 دينار، أو الحصول على قرض من دون فوائد، وعلى بطاقة ائتمانية مجانية، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما يقدم البنك عروضا خاصة للعاملين في الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم المستمرة في مواجهة فيروس كورونا.