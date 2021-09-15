أعلن بنك بوبيان عن إطلاق نسخة جديدة من برنامجه «مكافآت بوبيان» الذي يقدم لعملائه مجموعة متنوعة من المزايا والمكافآت القيمة، عند استخدام بطاقات بوبيان الائتمانية داخل أو خارج الكويت، ومن خلال التسوق عبر المواقع الإلكترونية.



وقال المدير التنفيذي في إدارة البطاقات يوسف الماجد: فخورون بإطلاق برنامج مكافآت بوبيان الجديد الذي يعد الأفضل في الكويت من حيث مستوى وتنوع المزايا الخاصة بجمع واستبدال نقاط البرنامج عند استخدام عملائنا لمختلف البطاقات الائتمانية.



وأوضح أنه يمكن للعميل استبدال النقاط باسترداد نقدي، أميال من الخطوط الجوية الكويتية وحجوزات طيران من شركات عديدة، استئجار السيارات، وحجز الفنادق، بالإضافة إلى قسائم شراء إلكترونية مميزة تضم أنشطة ترفيهية، الألعاب، المنازل والحدائق، المطاعم والإلكترونيات، مؤكدا توفير ميزة جديدة للبرنامج وهي إمكانية جمع مبلغ من البطاقة ونقاط البرنامج للاستبدال من مجموعة واسعة من المكافآت.



وأضاف: يتميز برنامج مكافآت بوبيان بالمرونة والتنوع في الاختيار، حيث يمكن للعميل الآن الاستفادة بشكل سهل وسريع بالبرنامج من خلال تطبيق بوبيان للهواتف الذكية أو من خلال المساعد الرقمي «مساعد» والذي لا يحتاج الى تسجيل فجميع عملاء البنك من حاملي البطاقات الائتمانية مؤهلون للدخول في البرنامج بشكل تلقائي.



وبالإضافة إلى ما سبق قال الماجد إن البرنامج يقدم ثلاث فئات لكل منها مزاياها الحصرية وهي: الشريحة البرونزية بنقاط لغاية 250 دينارا شهريا والشريحة الفضية بنقاط لغاية 300 دينار شهريا، أما الشريحة الذهبية فلا يوجد حد أقصى من النقاط.