العمر: حريصون على دعم مبادرات الموظفينالمنيخ: «بيتك» قطع أشواطاً في التحول الرقمي



افتتح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، النسخة السابعة من برنامج «فرصة» الذي صممه البنك ليضم أبرز الكويتيين المتفوقين وأوائل الخريجين في أقسام التكنولوجيا بالجامعات المحلية والدولية.



ويستمر البرنامج حتى شهر يناير 2022، ويتضمن برامج تدريبية مكثفة وشاملة على أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في المجال المصرفي، ويسهم في تطوير قدرات المتدربين الذاتية لتوظيفها في خدمة «بيتك» وعملائه.



وخلال كلمته في افتتاح البرنامج، أكد رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»- زياد العمر، أهمية صنع فارق في العمل، لافتا الى أن «بيتك» حريص على دعم كل مبادرات الموظفين الابتكارية.



وأضاف أن البيئة التنافسية في الصناعة المصرفية تحتم على الموظفين خلق ميزات تنافسية تجعل من «بيتك» الوجهة الأولى للعملاء، وتعزز صدارته في الخدمات المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن «بيتك» يواصل جهوده في توفير كل الادوات اللازمة لترجمة الافكار الابداعية لموظفيه الى واقع عبر تصميم خدمات ومنتجات من شأنها ان تضيف قيمة لتجربة العميل عبر تسهيل الاجراءات وتوفير الخدمات الرقمية التي تتسم بالسرعة والسهولة والأمان وأعلى مستويات الجودة.



وأشار العمر الى أن «بيتك» يحرص على ان يكون برنامج «فرصة» متنوعا وغزيرا بمحاضراته الأكاديمية، وورش العمل، والمشاريع التقنية العملية التي يتم تنفيذها، الى جانب تعريف المتدربين على أساليب التحول الرقمي للمؤسسات العالمية.



وأعرب العمر عن فخره بأن «بيتك» يدعم ويوفر كل الظروف لتعزيز ثقافة وبيئة العمل الابداعية المحفزة، مؤكدا أهمية المرونة والرشاقة في الأداء ضمن ثقافة التغيير والابتكار.



من جانبه، شدد المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في «بيتك»، جمال المنيخ، على أهمية رقمنة العمليات المصرفية لما لذلك من أهمية في تسهيل الخدمات وتسريعها وإتاحتها للعملاء على مدار الساعة ومن أي مكان، الى جانب دور الرقمنة في خفض المصاريف التشغيلية، وكذلك في تقليل الاخطاء الناتجة عن العمليات غير المؤتمتة (اليدوية).



وأضاف المنيخ في كلمة وجهها لمتدربي برنامج «فرصة» خلال الافتتاح: «بيتك» حرص على استقطابكم للالتحاق ببرنامج «فرصة» لأنكم نخبة الخريجين في جامعاتكم، ويطمح «بيتك» ليلمس إسهاماتكم، لاسيما أن البنك قد قطع أشواطا في مرحلة التحول الرقمي بروافده التي تشمل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والأمن السيبراني والبيانات السحابية، والتعاون مع شركات الـ Fintech وغير ذلك، مبينا أن هذه المرحلة تتطلب كفاءات ونخبا قادرة على التفكير بعقلية الابتكار لمواصلة التطوير والانتقال لمستويات جديدة في التميز في طرح الخدمات وتسهيل اجراءات العمل التي تنعكس بنهاية المطاف على تجربة العميل وتعزز مستويات الرضا لديه.



من جانبهم، أظهر متدربو «فرصة» شغفا وحماسا كبيرين لبرنامج «فرصة» والمحتوى الثري الذي من المؤكد انه سيضيف لهم قيمة أكاديمية ومهنية كبيرة تنعكس على أدائهم في البنك عبر تنفيذ أفكار ترتقي لطموحات العملاء.



يذكر أن افتتاح البرنامج جرى في المقر الرئيسي لـ «بيتك» بحضور رئيس الموارد البشرية للمجموعة- زياد العمر، والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات - جمال المنيخ، والمدير التنفيذي لاستقطاب المواهب- يوسف الفضلي، ومدير أول تطوير المواهب محمد اسدية، الى جانب خريجي برنامج «فرصة».