أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن تثبيت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز تصنيف القوة المالية والتصنيف الائتماني للمجموعة على المستوى «A-» مع تعديل النظرة المستقبلية من التطويرية إلى الإيجابية، وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية وجهة نظر الوكالة بشأن صفقة الاستحواذ على عمليات شركة أكسا في منطقة الخليج حيث تراها خطوة تحولية بالنسبة للمجموعة.



جاء تثبيت التصنيف وتعديل النظرة المستقبلية بعد استكمال مجموعة الخليج للتأمين بنجاح صفقة الاستحواذ على عمليات شركة أكسا في منطقة الخليج بمبلغ 474.75 مليون دولار أميركي بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، إلى جانب استكمالها بنجاح أيضا زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار كويتي.



واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن النجاح في دمج عمليات شركة أكسا سيعزز بشكل قوي المركز التنافسي لمجموعة الخليج للتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وملف مخاطر الأعمال الإجمالي، وهو الأمر الذي سوف يمنحها توسعا وتنوعا جغرافيا أكبر في أسواق التأمين التي تتسم بالقوة إلى جانب تحسين الجودة الائتمانية لمحفظة الاستثمار المجمعة للمجموعة. كما رأت الوكالة أنه باستكمال المجموعة زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار، تكون قد أزالت الضغط الفوري على معدل كفاية رأس المال والرافعة المالية الناتجة عن عملية الاستحواذ.



وتتوقع وكالة التصنيف أن تصبح مجموعة الخليج للتأمين بعد استكمال صفقة الاستحواذ ودمج عمليات شركة أكسا في منطقة الخليج من بين أكبر 3 شركات تأمين رائدة في المنطقة بإجمالي أقساط مكتتبة يصل إلى 2.3 مليار دولار.



وبهذه المناسبة، قال خالد السنعوسي المدير التنفيذي للمجموعة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين: نحن سعداء بتثبيت التصنيف مع النظرة المستقبلية المعدلة للإيجابية من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، والذي جاء بفضل إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة الشامل والراسخ مع الأدوات والتقنيات المناسبة، التي تساعد في تحديد المخاطر وقياسها وإدارتها بشكل مناسب على مستوى المجموعة.