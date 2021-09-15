أعلن بنك وربة عن انضمامه إلى برنامج «ديجيتال فيرست»، الذي أطلقته شركة ماستركارد، الرائدة عالميا في تكنولوجيا المدفوعات، ليصبح بذلك أول شريك معتمد لهذا البرنامج في الكويت، ويأتي انضمام «وربة» لهذا البرنامج ضمن إستراتيجية البنك الرقمية، التي تطمح لتقديم حلول مصرفية، رقمية يكون فيها البنك أقرب لعملائه.



وأوضح رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة محمد الشريف أن برنامج «ديجيتال فيرست» سوف يتيح خدمات المدفوعات والخدمات المصرفية للمستهلكين بشكل فوري، من خلال تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف المحمول، مثل عملية تقديم الطلبات عبر الإنترنت، والإصدار الفوري لبطاقة من دون رقم بطريقة رقمية، والقدرة على عرض بيانات البطاقة الرقمية، والوصول إلى مجموعة واسعة من المميزات، والفوائد بشكل آمن تماما.



وأضاف أن انضمام «وربة» الى هذا البرنامج سيمكنه من تقديم بطاقات جديدة لعملائه والتعامل المصرفي مع البنك بشكل رقمي، والشروع برحلتهم اللاتلامسية على الفور دون الحاجة إلى زيارة أي فرع، مؤكدا أن بنك وربة استكمل بنجاح معايير برنامج «ديجيتال فيرست» من ماستركارد، من خلال جعل التجربة الرقمية قناة أساسية للعمليات الرئيسية للبطاقات، والتسجيل الرقمي، وعمليات الدفع، والقدرة على عرض بيانات البطاقة، والمصادقة الآمنة، وإدارة البطاقة، بالإضافة إلى التنبيهات، وعناصر التحكم.



وذكر الشريف أنه بإمكان «وربة»، بصفته عضوا في برنامج ديجيتال فيرست، مستقبلا من إصدار بطاقات مادية بدون أرقام، وذات تصميم أنيق، موضحا أن هذه البطاقات تتميز بأنها خالية من الأرقام تماما، من الأمام والخلف على حد سواء، ما يوفر حماية قصوى من سرقة المعلومات الشخصية، والمالية ويمنح المستخدم مزيدا من راحة البال.



واشار إلى أنه وعلى الرغم من كونها بلا أرقام، يمكن لحاملي هذه البطاقات استخدامها بسهولة لإجراء مدفوعات التجارة الإلكترونية، حيث يتم تخزين تفاصيل بطاقتهم، وإدارتها بأمان ضمن تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من بنك وربة.



بدورها، أكدت مديرة منطقة ماستركارد في الكويت والعراق، وقطر وسلطنة عمان نادية غساسي أن انضمام بنك وربة إلى برنامج ديجيتال فيرست، وتبني التعاملات الرقمية للمستخدمين يعد علامة فارقة للبنك، ومبادرة مهمة في قطاع البنوك والمدفوعات في الكويت، مضيفه أن الانتقال إلى الأجهزة الرقمية مع الاقتران ببطاقة احتياطية مادية من دون أرقام، يعتبر تطورا كبيرا سيغير قواعد اللعبة، ويوفر قدرا أكبر من الأمان والتحكم للمستهلكين، عند إجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت، أو الدفع المباشر. ونحن سعداء لقدرتنا على توفير الأمن والسهولة التي ينطوي عليها هذا البرنامج في الكويت.



وأوضحت أنه تم تصميم برنامج ديجيتال فيرست وفقا لأعلى معايير الأمن، لضمان أقصى درجات السلامة والأمان للمستهلكين، ومن شأن تمكين بنك وربة لهذه التكنولوجيا المبتكرة أن يمهد الطريق لمشهد دفع رقمي أكثر تقدما في الدولة، حيث إنها توفر لحاملي البطاقات طرقا لا تلامسية أكثر أمانا، لإجراء المعاملات، مؤكدة أن هذه المبادرة الجديدة تلقي الضوء على التزام ماستركارد بتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء المنطقة، وتشجيع اعتماد طرق الدفع الرقمية الآمنة، من خلال توفير طرق دفع أبسط وأسرع وأكثر أمانا للمستخدمين.