20.3 % زيادة في أصول الصناديق منذ بداية 2021.. مرتفعة بـ 162 مليون دينار

تباين توجهات مديري الاستثمار خلال أغسطس.. بالتزامن مع تحسُّن البيئة التشغيلية



علاء مجيد



سجل صافي أصول 22 صندوقا استثماريا، تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية، ارتفاعا بأكثر من 26.2 مليون دينار، وبنسبة 2.8%، ليصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق الى 956.4 مليون دينار بنهاية أغسطس 2021، لتلامس مستوى المليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 930.2 مليون دينار في نهاية يوليو الماضي.



ومنذ بداية العام الحالي، سجلت أصول الصناديق الاستثمارية ارتفاعا بأكثر من 161.7 مليون دينار، وبنسبة 20.3%، مقارنة بمستويات ديسمبر 2020 البالغة 794.7 مليون دينار.



ويأتي هذا الارتفاع في أصول الصناديق الاستثمارية، في ظل مواصلة المؤشر العام للسوق الأول الارتفاع لتسجيل مستويات هي الأعلى منذ تدشينه، علاوة على اقتراب القيمة السوقية لبورصة الكويت لمستوى 40 مليار دينار بارتفاع 3.4% مقارنة مع يوليو الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات البورصة، حيث حقق السوق العام ارتفاعا بـ3.1% والسوق الأول بـ3.7%.



كما أن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي تشهدها البورصة الكويتية وتساعد على استمرار عملية شراء الأسهم بشكل لافت ومنها النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركات في النصف الأول من العام الحالي واقتراب عودة الحياة لما كانت قبل الجائحة مع اقتراب تطعيم سكان الكويت باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وعلى صعيد أداء الصناديق الاستثمارية في بورصة الكويت خلال شهر أغسطس الماضي، فقد تباينت توجهات مديري الاستثمار خلال تعاملات الشهر، وتحكم فيها بشكل كبير التحليل الفني ومستويات الأسعار التي وصلت إليها الأسهم بالتزامن مع تحسن البيئة التشغيلية والتفاؤل بالعودة لمستويات ما قبل جائحة كورونا في فبراير من العام 2020.



وقد ظهر ذلك واضحا في خفض الصناديق تركزها بشكل جماعي في بعض الأسهم التي سجلت أعلى مستويات بالأسعار تفوق مستوياتها ما قبل الأزمة فيما تراوحت بين الخفض والزيادة في أسهم قيادية وصلت بالفعل لمستويات مطلع العام الماضي.



ركز المديرون على زيادة أوزان أسهم البنوك في محافظهم تلك الأسهم التي تعد من بين الأكثر حساسية للنشاط الاقتصادي وتوقعات النمو.



وجاءت تلك المشتريات بالتماشي مع استراتيجية الأجانب الشرائية حيث حقق الأجانب صافي شراء في تعاملاتهم بالبورصة الكويتية خلال شهر أغسطس بقيمة 52.68 مليون دينار.



اتجهت استراتيجية أغلب مديري الصناديق تجاه الاستثمار في الأسهم لشهر أغسطس الماضي الى زيادة المراكز وخاصة في اسهم بنك الكويت الوطني (وطني) وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وزين وبنك الأهلي المتحد وبوبيان للبتروكيماويات.



بينما اتجه بعض مديري الاستثمار الى خفض المراكز في اسهم كل من بنك بوبيان وأجيليتي وذلك بحسب الرصد الذي قامت به وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» لتغير قائمة أكبر الاستثمارات للصناديق الاستثمارية التي تركز على الاستثمار بالأسهم الكويتية وإفصاحات صناديق الاستثمار لتقاريرها الشهرية.



وقد زاد مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم بنك الكويت الوطني «وطني» من خلال 10 صناديق استثمارية مقابل الانخفاض في 4 صناديق استثمارية لحصتها في البنك خلال شهر أغسطس الماضي وشهد شهر أغسطس عدم دخول أو خروج أي من الصناديق في قائمة أكبر المستثمرين.



كما سيطر ارتفاع الوزن النسبي في سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر البنوك الإسلامية في الكويت من خلال الارتفاع لـ 19 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في صندوقين فقط لحصتهما في البنك خلال شهر أغسطس الماضي.

وشهد شهر أغسطس خروج صندوق واحد من قائمة أكبر المستثمرين وهو صندوق ثروة الاستثماري مقابل عدم دخول أي من الصناديق الى قائمة أكبر المستثمرين.



بينما خفض مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم أجيليتي من خلال انخفاض الوزن النسبي في 15 صندوقا استثماريا مقابل الارتفاع في صندوقين لحصتهما في السهم خلال شهر أغسطس الماضي، وشهد الشهر خروج 3 صناديق من قائمة أكبر المستثمرين، وهما صناديق كل من ثروة الاستثماري والهدي الإسلامي والرؤية مقابل عدم دخول أي من الصناديق الى قائمة أكبر المستثمرين.



وسيطر ارتفاع الوزن النسبي في سهم زين من خلال الوزن النسبي في 13 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في 6 صناديق استثمارية، وشهد شهر يوليو عدم دخول او خروج أي من الصناديق في قائمة أكبر المستثمرين.



بينما سيطر انخفاض الوزن النسبي لسهم بنك بوبيان من خلال انخفاض الوزن النسبي في كافة الصناديق التي يستثمر بها وهي 11 صندوقا التي يستثمر بها خلال شهر أغسطس، وشهد الشهر خروج صندوق واحد من قائمة أكبر المستثمرين وهو صندوق فرصة المالي مقابل عدم دخول أي من الصناديق الى قائمة أكبر المستثمرين.



وشهد سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاع الوزن النسبي للسهم في 6 صناديق استثمارية خلال شهر أغسطس مقابل انخفاض الوزن النسبي في صندوق استثماري واحد وشهد شهر أغسطس خروج صندوق واحد من قائمة أكبر المستثمرين وهو صندوق الدرة الإسلامي مقابل عدم دخول أي من الصناديق الى قائمة أكبر المستثمرين.



كما شهد سهم بنك الأهلي المتحد ارتفاع الوزن النسبي للسهم في 6 صناديق استثمارية خلال شهر أغسطس مقابل انخفاض الوزن النسبي في صندوق استثماري واحد وشهد شهر أغسطس دخول صندوقين الى قائمة أكبر المستثمرين وهما صناديق ثروة الاستثماري وكامكو الاستثماري مقابل عدم خروج أي من المستثمرين من قائمة أكبر المستثمرين خلال أغسطس.



بناء مراكز جديدة



تباينت استراتيجيات استثمار شركات الاستثمار وإدارة الأصول تجاه الاستثمار في الأسهم، وجاءت على النحو التالي:



٭ الكويتية للاستثمار: تظهر قائمة أكبر استثمارات صناديق «الكويتية الاستثمار» في أغسطس زيادة الاستثمار في أسهم: «وطني»، «بيتك»، «زين»، و«بوبيان للبتروكيماويات».



٭ كامكو إنفست: قامت صناديق «كامكو إنفست» بزيادة الاستثمار في أسهم: «بيتك»، «الأهلي المتحد»، و«المباني».



٭ وفرة للاستثمار: اتجهت السياسة الاستثمارية للذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى زيادة الاستثمار في أسهم: «زين»، و«بوبيان للبتروكيماويات».



٭ المركز المالي: اتجهت صناديق المركز المالي الكويتي لزيادة الاستثمار في أسهم: «وطني»، «بيتك»، «الأهلي المتحد»، و«بوبيان للبتروكيماويات».