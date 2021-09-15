محمود عيسى



في أحدث تقاريرها عن الإدراجات الجديدة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت شركة «إرنست ويونغ» إن بورصة الكويت شهدت إدراجين فقط منذ عام 2018، حيث كان أولهما إدراج شركة بورصة الكويت بالربع الثاني من 2019 والبالغة قيمته 33 مليون دولار، وتبعه خلال الربع الرابع من 2019 إدراج شركة شمال الزور للطاقة والمياه بقيمة 181 مليون دولار، بإجمالي 214 مليون دولار.



وفي المقابل، قالت الشركة إن عدد الإدراجات التي شهدها السوق السعودي (تداول) بعد عام 2018 بلغ 22 إدراجا، فيما شهدت البورصة المصرية 9 إدراجات، والبورصة القطرية 3 إدراجات خلال الفترة نفسها.



وقالت «إرنست ويونغ»، إن العائد على مؤشر بورصة الكويت بلغ حتى هذا الوقت من العام الحالي 15.9%، مقابل 6.4% لمؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة، مضيفة أن مؤشر السعر على العائد - مكرر الربحية لبورصة الكويت بلغ 26.2 مرة.



وأشارت الشركة الى أن بورصة الكويت وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط استضافت مؤخرا ندوة عبر الإنترنت لتسليط الضوء على أهمية الاتصالات الرقمية لمحترفي علاقات المستثمرين.



كما نظمت البورصة «يوم الشركات الافتراضي» خلال اليومين الأول والثاني من يونيو 2021، بالتعاون مع بنك HSBC البريطاني، حيث التقى 54 مستثمرا محتملا من 26 شركة استثمار رائدة ومديري أصول مع 11 شركة مدرجة في البورصة.



ولم يشهد سوق الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشا في النشاط خلال الربع الثاني من عام 2021 كما هو متوقع، حيث تم إجراء اكتتاب عام واحد فقط في البورصة المصرية، في حين استمر الإدراج المباشر في زخمه مع ستة إدراجات في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2020 وبرغم أن عدد الاكتتابات الأولية العامة ظل ثابتا عند 4 اكتتابات خلال النصف الأول من عام 2021، إلا أن إجمالي العائدات المحصلة انخفض بنسبة 48%.



وتجري الاستعدادات للعديد من المعاملات الرئيسية المتوقع إجراؤها خلال النصف الثاني من عام 2021، لاسيما مع إظهار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة قوية من الشركات المرشحة للاكتتاب العام.

ولا تزال نظرتنا المستقبلية لنشاط الاكتتاب العام في المنطقة إيجابية، مع الأخذ في الاعتبار التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية والاستقرار في المنطقة، إلى جانب الأداء القوي لأسعار النفط التي شهدناها حتى الآن في عام 2021.