عدلت شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ بالزيادة توقعات الطلب طويل الأجل على الطائرات مع عودة الرحلات الجوية التجارية في أسواق من بينها الولايات المتحدة، لتخفف من التوقعات الأكثر قتامة في ذروة الإغلاقات بسبب فيروس كورونا العام الماضي.



وتوقعت بوينغ، التي تهيمن على مبيعات الطائرات مع شركة إيرباص الأوروبية، تسليم 43.610 طائرات تجارية خلال الأعوام العشرين المقبلة، بقيمة 7.2 تريليونات، بزيادة 500 طائرة عن التوقعات السابقة البالغة 43.110 طائرات.



وعلى المدى الأقصر أي خلال عشرة أعوام، وهي أكثر تأثرا بالتداعيات الخطيرة للجائحة على شركات الطائرات، تتوقع بوينغ تسليم 19.330 طائرة، ارتفاعا من توقعات العام السابق عند 18.350طائرة.



والتوقعات لمدة 10 أعوام تقل بنسبة 6% عن التوقعات المنشورة في 2019، لكن الهبوط المسجل من مستويات ما قبل الجائحة نزل من 11% قبل عام، وقال كبير مسؤولي الاستراتيجية في بوينغ مارك آلن للصحافيين: «أحد أقوى أسباب الثقة تلك السرعة التي شهدنا بها تعافي السفر المحلي خلال الـ12 شهرا الماضية».