أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» أن شركة نفط الكويت استكملت مشروع مركز تجميع النفط الجديد رقم 31 في شمال الكويت وذلك في خطوة استثنائية للمساهمة في الحفاظ على إنتاج الشركة ضمن استراتيجية 2040.



وقالت المصادر إن مركز تجميع النفط رقم 31 يسهم في إنتاج 100 ألف برميل نفط خام يوميا و62.5 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يوميا و240 ألف برميل من المياه المعالجة.



وذكرت أن المشروع يضم كذلك خطاً لتصدير النفط الخام وخطاً لتصدير الغاز مع محطة تعزيز الغاز رقم 132 وخطاً آخر لتصدير المياه المنتجة الى محطة معالجة المياه.



وأشارت المصادر الى أن شركة نفط الكويت وقّعت في شهر أغسطس 2014 عقدا يتم بموجبه بناء مركز تجميع 31 بقيمة تبلغ نحو 228 مليون دينار، وذلك ضمن مشروعين آخرين لإنشاء مركزي تجميع 29 و30.

وبينت المصادر أن مجموعة المشاريع الكبرى 2 في الشركة بدأت التشغيل الأولي لمركز التجميع 29 و30 في شمال الكويت خلال 2018 بقدرة إنتاجية تصل الى 100 ألف برميل نفط يوميا لكل مركز.