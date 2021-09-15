ارتفاع قيم الأسهم المرهونة جاء في ظل الإقبال على الأسهم القيادية وارتفاعها بالشهر الماضي



شريف حمدي



ارتفعت قيمة الأسهم المرهونة بالسوق الأول الذي يضم أكبر 25 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية بنسبة 0.8% على اساس شهري مقارنة بشهر يوليو الماضي، إذ بلغت القيمة بنهاية اغسطس الماضي 1.433 مليار دينار ارتفاعا من 1.422 مليار دينار في يوليو الذي سبقه.



ويأتي هذا الارتفاع في قيم الأسهم المرهونة بالسوق الأول في بورصة الكويت، مبررا في ظل الارتفاع الذي شهدته أغلب أسهم هذا السوق خلال الشهر الماضي، وهو ما تجلى في ارتفاع مؤشر السوق الأول في أغسطس بنسبة 3.7% مقارنة مع يوليو الماضي.



وأيضا يأتي الارتفاع في ظل الإقبال على الأسهم القيادية التي تمثل القوام الرئيسي للمؤشر الذي يضم أكبر 25 شركة كويتية مدرجة، وكانت سببا في ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت خلال أغسطس بنحو 1.3 مليار دينار.



جدير بالذكر أن الأسهم المرهونة هي تلك الأسهم التي يتم إيداعها لدى الشركة الكويتية للمقاصة من قبل المدين الراهن لصالح الدائن المرتهن، ويمكن رفع الرهن بناء على طلب المرتهن وذلك لانقضاء الغرض من الرهن بسداد الدين، كما يمكن حجز الرهن بتمكين الدائن المرتهن من بيع الأسهم المرهونة لصالحه حال تعسر الراهن.



وتظهر البيانات الأثر الإيجابي لقرار بنك الكويت المركزي الذي اتخذه مع بداية جائحة كورونا بشأن الامتناع عن بيع الضمانات المرهونة لديها مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة إلى جانب حزمة إجراءات حصيفة أخرى كان لها آثره اقتصادي ونفسي جيد على أسواق الأسهم.



وعلى الرغم من قرار «المركزي»، إلا أن ذلك لم يتم إلا في أضيق الحدود، ما يعكس قناعة العملاء بجودة أسهمهم وثقة البنوك بالأسهم المرهونة، حتى وإن كانت أسعار تلك الأسهم قد تراجعت بشكل كبير خلال الأزمة.



وتكمن أهمية الأسهم المرهونة في كونها وسيلة مهمة للكثير من الأفراد والشركات في الحصول على التمويل، للتوسع في الأنشطة أو الاستحواذ على فرص استثمارية تخلقها الأزمات، وتخضع الأسهم المرهونة في البورصة لرقابة لصيقة من بنك الكويت المركزي ومتابعة دورية لموقف العملاء، حفاظا على مؤشرات السلامة للقطاع المصرفي وشركات التمويل الخاضعة لرقابته.



وتفاوتت قيم الأسهم قيد الرهن للشركات المدرجة بالسوق الأول، حيث تبين من خلال رصد أعدته «الأنباء» يعتمد على بيانات البورصة، أن سهم بنك الكويت الوطني جاء بالصدارة من حيث قيمة الأسهم المرهونة، إذ بلغ عدد هذه الأسهم نحو 518 مليون سهم بقيمة 485 مليون دينار وفقا لسعر إقفال السهم في 31 أغسطس الماضي.



وتلاه سهم «الأهلي المتحد ـ البحرين» بقيمة أسهم مرهونة بلغت 188.7 مليون دينار، وتقدر كميات الأسهم قيد الرهن 712.2 مليون سهم هي الأعلى من حيث الكميات، ثم جاء سهم المباني بكمية أسهم مرهونة بلغت 216 مليون سهم، وبقيمة 156 مليون دينار.