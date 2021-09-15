قالت وكالة الطاقة الدولية إن توزيع اللقاحات المضادة لـ «كوفيد-19» من شأنه إطلاق الطلب على النفط الذي تأثر بقيود الجائحة لاسيما في آسيا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على مدار ثلاثة أشهر.



ووصف خبير النفط محمد الشطي، في مقابلة مع «العربية»، موسم الأعاصير في الولايات المتحدة بأنه انعكس عبر تناقص في الإمدادات، وبالتالي زاد التركيز على المعروض، رغم التعافي البطيء للطلب، منبهاً إلى تقديرات متفائلة لأداء النفط في العام المقبل.



وكتبت الوكالة ومقرها باريس في تقرير النفط الشهري «بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على انحسار إصابات كوفيد ومن المتوقع الآن أن يتعافى الطلب بواقع 1.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر المقبل ويواصل النمو حتى نهاية العام».



وتوقعت الوكالة تعافيا قويا في السوق من الربع الأخير من العام، مشيرة إلى «طلب كامن قوي واستمرار التقدم في برامج اللقاحات».



لكن انتشار السلالة دلتا للفيروس في الأشهر الأخيرة دفع الوكالة لتقليص توقعات نمو الطلب للعام كاملا بواقع 105 آلاف برميل يوميا بينما رفعت تقديراتها للعام المقبل بواقع 85 ألف برميل.



وحتى توقعات الوكالة للنمو في الربع الأخير من العام قلصت قليلا عن تقديرها الصادر الشهر الماضي ويأتي معظم نمو الطلب السنوي البالغ 5.8% في 2021 من الربع الثاني، حين بدأ توزيع اللقاحات للمرة الأولى.



وتوقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب في 2021 البالغ 760 ألف برميل يوميا يقل عن تلك الصادرة عن أوپيك يوم الاثنين الماضي، وتوقعاتها للنمو في 2022 وقدره 950 ألف برميل أقل أيضا من الصادر عن أوپيك.



وقالت الوكالة إن الأضرار التي سببها الإعصار أيدا لمركز إنتاج النفط على الساحل الأميركي على خليج المكسيك أدت لأول تراجع للإمدادات العالمية في خمسة أشهر وقدرت الفاقد من الإمدادات بسبب الإعصار بحوالي 30 مليون برميل تقريبا.



وتسببت العاصفة في هبوط عالمي للإمدادات للمرة الأولى في 5 أشهر لكن السوق تستعد لبدء الوصول إلى التوازن في أكتوبر في الوقت الذي تنفذ فيه أوپيك وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوپيك+»، زيادات مزمعة للإمدادات.