ارتفعت أسعار المنازل العالمية بأعلى وتيرة منذ عام 2005 (في 16 عاما)، وذلك في ظل تطبيق معدلات فائدة منخفضة، ونقص عدد المنازل وزيادة الطلب.



ووفقا لبيانات شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، والتي نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، زاد متوسط تغير السعر السنوي للمنازل في 55 دولة إلى 9.2% على مدار فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ مارس 2005، كما أنه مستوى أعلى من 4.3% المسجل على مدار نفس الفترة من العام الماضي.



وأشارت البيانات إلى أن دولة واحدة من بين كل ثلاث دول سجلت زيادة مكونة من رقمين في أسعار المنازل، ومن بين تلك الدول روسيا وألمانيا، فيما سجلت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا نموا اسميا لأسعار المنازل بأكثر من 16%.



وصرحت كيت إيفريت ألين رئيسة أبحاث الإسكان العالمي لدى «نايت فرانك» بأن الزيادة الحادة في أسعار المنازل والناجمة عن الجائحة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن هذه المسألة محصورة إلى حد كبير في الاقتصادات المتقدمة، حيث أدت تدابير الدعم إلى حماية الوظائف ومكنت من تحقيق وفورات كبيرة.



ووفقا للبيانات فإن متوسط نمو سعر المنزل كان أعلى بنحو مرتين في الدول المتقدمة من الدول النامية.