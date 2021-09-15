شهدت عملة Litecoin المشفرة ارتفاعا في سعرها بنسبة تصل إلى 20% بعد بيان صحافي مزيف زعم أن شركة وول مارت بدأت بقبولها كوسيلة للدفع، وتم نشر البيان الصحافي عبر موقع GlobeNewswire المرتبط بموقع لا يعمل، ولم يكن هناك أي دليل على تقديم أي إيداع لدى هيئة للأوراق المالية والبورصات، وهو ما كان متوقعا منذ طرح وول مارت للتداول.



ولم تتضمن غرفة الأخبار الرسمية في وول مارت الإصدار، وعادة ما تستخدم الشركة Business Wire لتوزيع الإصدارات، ونشرت العديد من المنافذ الإخبارية تقارير تستند إلى البيان الصحافي الخادع، وبعد وقت قصير قفز سعر Litecoin، إلى جانب أسعار العملات المشفرة الأخرى، قبل أن يتراجع بسرعة إلى المستويات السابقة.



ولم يتضح بعد من الذي قد يكون وراء البيان الصحافي الخادع، لكن المتحدث باسم وول مارت راندي هارجروف أكد أن الإعلان الإخباري كان مزيفا. وقال أيضا إن بائع التجزئة على اتصال بشركة الأخبار للتحقيق في كيفية نشر البيان، وفق ما نقلته «البوابة العربية للأخبار التقنية».



وخسرت العملة المشفرة - التي ارتفعت بنسبة 33% في وقت ما - جميع مكاسبها تقريبا. وانخفضت عملة بيتكوين، وهي أكبر الأصول الرقمية، بنسبة 2% بعد أن ارتفعت في وقت سابق بنسبة 4% تقريبا، وتراجعت الأصول الرقمية الأخرى أيضا، مع هبوط كل من Bitcoin Cash وEther وEOS.



وانتشرت الأخبار بسرعة عبر منصة تويتر، وشعر داعمو العملات المشفرة بغبطة لرؤية اسم كبير آخر يقف وراء الحركة. وذلك بالرغم من أنهم تساءلوا عن سبب شراكة وول مارت مع عملة أقل شهرة وأقل استخداما من بيتكوين.



وتحول الخبر من كونه خبرا سارا للغاية بالنسبة للعملات المشفرة إلى مشكلة عبر القطاع ككل في غضون دقائق. وكانت تهديدات التلاعب بالسوق إحدى النقاط الرئيسية التي يركز عليها المنظمون حول هذه الأصول، وهذا الأمر يجذب انتباههم.