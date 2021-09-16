أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) أن حجم إنتاج الدول العربية الأعضاء في المنظمة، بلغ خلال شهر أغسطس الماضي نحو 20.8 مليون برميل يوميا، مرتفعا بنسبة 1.2%، مقارنة بمستويات إنتاج شهر يوليو الماضي البالغة 2٠.6 مليون برميل يوميا. وبحسب البيانات التي أصدرتها المنظمة، فقد ارتفع حجم إنتاج جميع الدول الأعضاء بها خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 151 ألف برميل يوميا ما يعادل نسبة 0.57%، حيث بلغت مستويات الإنتاج 26.76 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 26.6 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي، وذلك بدعم من الزيادة في إنتاج الدول العربية.