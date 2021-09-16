تستعد معارض الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في الكويت لاستقبال أحدث هواتف شركة «آبل» الأميركية «آيفون 13» الجديد بمختلف إصداراته «آيفون 13»، «آيفون 13 برو»، و«آيفون 13 برو ماكس».



ومن المتوقع ان يتمكن عشاق آيفون في الكويت من شراء هواتف «آيفون 13» الجديد بالسوق المحلي يوم 26 الجاري، وذلك بالتزامن مع طرح الهاتف رسميا بالأسواق الأميركية والعالمية، حيث دائما ما تسعى الشركات والمعارض الكويتية إلى توفير الهاتف الجديد للمستخدمين بالكويت بالتزامن مع طرحه رسميا في الأسواق العالمية، إذ سيتم الطرح الرسمي للبيع عالميا في 24 الجاري، على أن يتوافر الهاتف بالكويت بعد يومين فقط من هذا التاريخ.



ويتميز الهاتف الجديد من شركة «آبل» بمواصفات محدثة عن سابقيه، حيث يأتي الهاتف بشريحة «A15 Bionic» أسرع، و3 كاميرات جديدة تماما، وشاشة محسنة مع عرض معدل تحديث يصل إلى «120 هرتز ProMotion»، والذي يمكن أن يصل سطوعه إلى 1000 شمعة، وسيكون الهاتف متوافرا بخمسة ألوان، فيما سيكون حساس الوجه أصغر من «آيفون 12».



ومن الإضافات غير المسبوقة التي تأتي في هواتف «آيفون 13»، اتساع خيارات التخزين للجهاز الجديد، حيث تتراوح بين 128 غيغابايت و1 تيرابايت، وهي أكبر مساحة تخزين قدمتها الشركة على الإطلاق عبر أي هاتف، كما تمت ترقية أداء خدمة الـ «5G» على الهواتف الجديدة أيضا مع دعم المزيد من النطاقات، والتي تقول «آبل» إنها يجب أن توفر تغطية أفضل.



الأسعار بالكويت



في هذا السياق، أشارت مصادر لـ «الأنباء» في قطاع الالكترونيات بالكويت إلى أن أحدث إصدارات «آبل» الجديدة ستتوافر في الكويت بأسعار تبدأ من 300 دينار لهاتف «آيفون 13»، و400 دينار لهاتف «آيفون 13 برو»، موضحة أن هذه الأسعار للنسخ ذات السعة التخزينية الأقل، وانها سترتفع مع السعات التخزينية الأعلى لهذه الهواتف.



ووفقا للتوقعات، فسيتراوح سعر «آيفون 13»، المتوقع أن يكون الأكثر شعبية، من 300 إلى 360 دينارا، و«آيفون 13 برو» من 400 إلى 480 دينارا، و«آيفون 13 بروماكس» من 500 إلى 600 دينار، وذلك وفقا لخيار الذاكرة، فيما ستكون الأسعار متفاوتة بين الشركات، خاصة في ظل قلة الكميات المتوافرة من الهاتف الجديد في أيام طرحة الأولى بالسوق الكويتي.