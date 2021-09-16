قوبل كشف شركة «آبل»، عن هاتف «آيفون 13» لأول مرة، بتراجع في الأسهم خلال أول من أمس، وذلك تماشيا مع تقليد الأداء الضعيف لأسعار الأسهم في اليوم الذي يتم فيه الكشف عن الأجهزة، حيث غرقت أسهم عملاق التكنولوجيا بعد أن قدم مسؤولون تنفيذيون لشركة «آبل»، بمن في ذلك الرئيس التنفيذي تيم كوك، التشكيلة الجديدة من الهواتف والأجهزة الأخرى.



وتراجع السهم بنسبة تتجاوز 1% ليغلق عند 148.12 دولارا في تعاملات نيويورك، ووفقا لحسابات «العربية.نت»، فقدت القيمة السوقية لشركة «آبل» نحو 25 مليار دولار خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، وقبل ذلك شهدت أسهم «آبل» تراجعا في 75% من الأيام التي كشفت فيها الشركة الأميركية النقاب عن هواتف آيفون الجديدة، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».



وأرجعت مجموعة «Bespoke Investment Group»، انخفاض أسهم شركة «آبل» إلى أنه ربما يكون نتيجة اعتياد المستثمرين على الابتكار المنتظم من «آبل»، فضلا عن صعود الأسهم بشكل مسبق بناء على الشائعات التي كشفت الكثير من تفاصيل منتجاتها الجديدة قبل الإعلان الرسمي للشركة.