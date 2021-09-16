قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا بتتويج رابحتين في سحب حملة حساب الشباب الشهري، الرابع والأخير، كجزء من حملته التي أطلقها هذا العام لمكافأة عملاء «حساب الشباب» الحاليين والجدد، والذي تم بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وعدد من موظفي KIB، حيث فازت كل من لطيفة الفوزان والهنوف العنزي بجائزة قيمتها 500 دينار لكل منهما.



وقد أعلن KIB مسبقا عبر صفحاته للتواصل الاجتماعي عن إطلاق الحملة لعملائه من «حساب الشباب» منذ 4 أشهر، والتي صممت خصوصا لهذه الشريحة باعتبارهم ضمن إحدى أهم الشرائح التي يكرس لها البنك مجموعة من الامتيازات والمكافآت الخاصة.



وفي هذا السياق، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: مع انتهاء حملتنا، نود أن نهنئ جميع الفائزين فيها منذ البداية، ونتمنى أن نكون قد أسعدناهم وحققنا لهم بعض رغباتهم، كما نتوجه لهم بكل الشكر على ثقتهم بنا وانضمامهم الى عائلة KIB، ومن منطلق حرصنا على الاستمرار في جذب أكبر عدد من العملاء الشباب، نتطلع دائما إلى ابتكار المزيد من الخدمات والعروض بقيمة مضافة لتقديم تجربة مصرفية أكثر تشويقا ومتعة لشبابنا.



ولفت إلى المكافآت العديدة التي تم منحها لعملاء «حساب الشباب» ضمن هذه الحملة، حيث تم الإعلان عن فوز 8 عملاء بمبلغ 500 دينار لكل منهم عبر 4 سحوبات شهرية تمت منذ بداية الحملة بالإضافة إلى عروض الـ Blue Deals المميزة والخاصة بعملاء حساب الشباب. كما قدم البنك هدية نقدية فورية بقيمة 50 د.ك لعملائه الجدد فور قيامهم بتحويل مكافأتهم الطلابية خلال فترة العرض، بالإضافة الى تمتعهم بخصومات وعروض حصرية طوال العام بالتعاون مع شركاء البنك من متاجر البيع بالتجزئة والملابس والإلكترونيات، كذلك المطاعم وشركات السيارات.



وفي ختام تصريحه، أكد توفيقي أن «حساب الشباب» من KIB يعد أنسب خيار مصرفي لمن تتراوح أعمارهم بين الـ 18 والـ25 عاما، فهو حساب للاستثمار والادخار في آن واحد، ويتمتع بمجموعة من المزايا المختلفة التي تتماشى مع نمط حياة الشباب والطلبة وتلبي احتياجاتهم، ومن مميزاته أنه لا يحتاج إلى وصي لفتحه ولا الى حد أدنى من مبلغ الإيداع الأولي أو رصيد للمحافظة عليه، كما أنه يوفر للعميل بطاقة سحب آلي مجانية بتصميم جذاب للاستخدام في أجهزة الصرف الآلي في جميع أنحاء العالم، بما فيها KNET وPOS، ذلك إضافة إلى ميزة توزيع الأرباح الربع سنوية بمعدل استثمار 60%، وذلك وفق إعلان معدلات أرباح البنك الربع السنوية في الصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي.