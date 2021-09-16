الحداد تقلّدت عدة مناصب قيادية خلال مسيرتها العملية بالكويت الممتدة لـ 20 عاماً

التعيين يعكس حرص البنك على تحسين كفاءة الأعمال وصياغة إستراتيجية المستقبل



أعلن البنك التجاري الكويتي عن تعيين ابتسام الحداد في منصب المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة في البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي واستيفاء التعليمات الرقابية الصادرة في يناير 2020 بشأن إنشاء قطاع مستقل في البنوك للتخطيط الاستراتيجي.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن ابتسام الحداد شغلت هذا المنصب بعد أن تدرجت في عدة مناصب وظيفية لدى البنك، حيث شغلت منصب رئيس مكتب إدارة المشاريع، وبعد أن تقلدت عدة مناصب قيادية خلال مسيرتها العملية في الكويت والتي تقترب من 20 سنة تدرجت خلالها في عدة مناصب وظيفية مهمة ترتبط بنشاطات ومجالات إدارة التخطيط الاستراتيجي والتحليل المالي بالإضافة إلى المهارات الإدارية والتنظيمية المميزة التي تتمتع بها.



وبالنظر إلى مسيرة العمل المهنية والخبرات التي تتمتع بها ابتسام الحداد، فإن البنك التجاري الكويتي يرى أن تعيينها في منصب مدير عام - التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بتبعية وظيفية مباشرة لرئيس مجلس الإدارة وبالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي، جاء ليعكس حرص البنك على قيادة ودعم ومتابعة إطار العمل المرتبط بالخطة الاستراتيجية للبنك لتحقيق التحول المؤسسي ولاستشراف التحولات الاستراتيجية الكبيرة التي تسيطر على المشهد المصرفي وصولا إلى تحسين كفاءة الأعمال وصياغة استراتيجية المستقبل.



جدير بالذكر، أن ابتسام الحداد حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت عام 2003 ونجحت في استكمال برامج ودورات متخصصة في مجالات العمل المصرفي المختلفة تركزت معظمها في مجال إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي.