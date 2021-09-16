ضمن جهوده المتواصلة لدعم حملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، يسلط بنك الخليج الضوء على دور العملاء في الحفاظ على سرية معلوماتهم المصرفية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، لتوعية العملاء ونشر ثقافة الأمن السيبراني بينهم.



ويحرص بنك الخليج على تنبيه عملائه من روابط القرصنة والاحتيال التي قد تصل إليهم عن طريق الرسائل النصية أو الإلكترونية، أو عن طريق انتحال صفة موظف بنك في مكالمة هاتفية، حيث يجب عدم التفاعل مع هذه الرسائل والمكالمات وعدم الإجابة بأي معلومات تخص حسابك المصرفي، فالإفصاح عن بيانات العميل المصرفية الشخصية قد يعرض حسابه للسرقة دون أن يدري.



وحول هذه الحملة، قالت مساعد مدير عام أمن المعلومات في بنك الخليج، مي دشتي: ندعم في بنك الخليج حملة «لنكن على دراية» دعما كاملا، لما لها من دور توعوي حول أمور عدة تهم العملاء وتؤثر على أمنهم السيبراني، وأنتهز هذه الفرصة اليوم لأذكر عملاءنا الكرام بأن بنك الخليج لن يطلب معلوماتهم الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك ننصحهم بتجنب هذا النوع من الرسائل والمكالمات وعدم التفاعل معها وإبلاغ البنك عنها، فقد طبقنا في بنك الخليج عدة خطوات لتعزيز أمن المعلومات في عدة مبادرات، منها مثلا إضافة رقم سري لكل عميل يتيح له الدخول على الخدمة الآلية عبر الهاتف، والدخول على بيانات الحساب عبر التطبيق الإلكتروني باستخدام بصمة الوجه، دون إدخال بياناته المصرفية بالكامل، وهذا من شأنه أن يزيد السهولة والراحة على العميل، لكنه أيضا يقلل فرص استخدام بياناته المصرفية في كل مرة.



يتفق بنك الخليج مع حملة «لنكن على دراية» حول عدة نصائح للعملاء منها:



٭ عمليات الاحتيال متنوعة، وتأتي عبر عدة طرق مثل: الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو حتى المكالمات الهاتفية.



٭ إن البنك لن يطلب معلوماتك الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على تلك الرسائل، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلوماتك المصرفية لسرقة أموالك أو سرقة بياناتك.



٭ تعامل بحذر مع الروابط الإلكترونية، لأن مجرد ضغطك على الرابط قد يعرض بياناتك المصرفية السرية للسرقة.



٭ لا تحفظ أي معلومات سرية مثل: أرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال.



٭ لا تكتب رقمك السري على البطاقة ولا تشاركه مع أي جهة (ينطبق هذا أيضا على كلمة المرور لمرة واحدة «OTP»).



٭ سجل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور انتهائك من المعاملة.