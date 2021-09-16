حصد البنك الأهلي المتحد مؤخرا جائزة «أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات في الكويت لعام 2021»، والمقدمة من غلوبال فاينانس العالمية، وذلك بفضل خدماته المتميزة عبر الانترنت لعملاء الشركات.



ويأتي فوز البنك الأهلي المتحد بهذه الجائزة استنادا إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تشمل حصافة الاستراتيجية الموضوعة وخدمة عملاء الخدمات المصرفية للشركات، والنجاح في حث العملاء على استخدام العروض الرقمية ونمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات الرقمية للشركات وتطبيق واجهة سهلة الاستخدام للتكامل السلس مع نظام تخطيط موارد المؤسسات.



وتم اختيار البنك للفوز بهذه الجائزة بعد اختياره من بين المشاركين الذين تم تقييمهم بواسطة لجنة تحكيم عالمية المستوى من مؤسسة «إنفوسيس»، للخدمات المالية، وهي الشركة الرائدة عالميا في الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي. وقد تولى محررو مجلة غلوبال فاينانس العالمية عملية الاختيار النهائي لجميع الفائزين مع الأخذ في الاعتبار، البنوك التي تنافست فقط علي تلك الجائزة.



وفي تعليقه على الجائزة، أفاد هشام زغلول نائب أول الرئيس التنفيذي - مجموعة الأعمال المصرفية بالبنك الأهلي المتحد: يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة لإدارة الشركات بالبنك الأهلي المتحد على مجهوداتهم المتواصلة التي كان لها الفضل الأكبر في حصولنا على هذا التقدير من جلوبل فاينانس، كما نفخر بحصولنا على عدد من الجوائز المرموقة في مجال الخدمات المصرفية، والتي نعتبرها تأكيدا على نجاح استراتيجيتنا لخدمة جميع شرائح العملاء.



وأضاف: يعكس حصولنا على هذه الجائزة مكانة البنك الرائدة في مجال الحلول المصرفية للشركات وحرصه المستمر على تطوير وتقديم منتجات بنكية مبتكرة لتلبية احتياجات عملاء قطاع الشركات، وأحب أن أشير هنا إلى أن خدمات البنك الأهلي المتحد المصرفية للشركات عبر الإنترنت تقدم للعملاء مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تجعل من تجربتهم المصرفية معنا تجربة فريدة.



وأوضح علي النقي مساعد مدير عام إدارة النقد في البنك الأهلي المتحد: يعكس حصولنا على هذه الجائزة نجاح جهود البنك المستمرة في تبسيط مسار الأعمال المالية للشركات من خلال تبني حلول مصرفية مواكبة للتطور الرقمي ما يمكننا من تقديم تجربة ثرية وآمنة لعملائنا.



وأضاف: نجح البنك الأهلي المتحد في تقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية متطورة ومبتكرة والمبادرة بطرح الحلول اللازمة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة من خلال موقع متكامل يتميز بسهولة الاستخدام، ويتضمن العديد من المزايا الإضافية التي تجعل منه موقعا آمنا لعملائنا من الشركات، لإدارة كل معاملاتهم التجارية المصرفية اليومية. فقد استطاع البنك أن يوفر لعملائه من الشركات إمكانية الوصول الفوري والآمن للخدمات المتنوعة التي تتلاءم مع متطلباتهم، ومن المؤكد أن حصولنا على هذه الجائزة المميزة يعد تأكيدا على الدور المحوري الذي تحتله الخدمات المصرفية الإلكترونية في استراتيجيتنا.