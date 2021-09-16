احتفل بنك برقان مؤخرا بتخرج 26 مصرفيا شابا أكملوا بنجاح دورة تدريبية خاصة على مدى شهر، حيث يسهم هذا التدريب الذي ينظمه قسم التعلم وتطوير الكفاءات في التعريف أكثر بثقافة البنك وعملياته، كما يمكن الموظفين الجدد من اكتساب المهارات المتخصصة اللازمة للنجاح في وظيفتهم في البنك.



ويهدف البرنامج التدريبي، الذي تم تقديمه من خلال حصص مباشرة وأخرى افتراضية عبر منصة التعليم الإلكتروني للبنك، إلى إعداد الموظفين الجدد لشغل وظائف صرافين في مختلف فروع برقان. وقد تم تصميم مختلف مكونات البرنامج لمساعدة المتدربين على بدء رحلتهم المهنية في البنك بمعرفة كافية وعملية لتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، وعلى التطور في مسيرتهم في القطاع المصرفي.



ويتكون البرنامج التوجيهي من العديد من ورش العمل المتخصصة والتدريبات التي تركز على مهارات البيع والتميز في خدمة العملاء. غطى التدريب أيضا الجوانب العملية للوظيفة وعرف المشاركين بمجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك. كما شارك الموظفون الجدد أيضا في تدريب عملي لمدة أسبوع في فروع البنك أتاح لهم فرصة البناء على المعرفة النظرية لاكتساب خبرة عملية في العمليات المصرفية اليومية.



من جانبها، علقت غادة القاضي، رئيس قسم التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان، قائلة: يعمل قسم التعلم وتطوير الكفاءات على تقديم الدعم اللازم للمتدربين لاكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لتسهيل اندماجهم في ثقافتنا المؤسسية الفريدة قبل الانطلاق في مسيرتهم المهنية. وتتميز ثقافة بنك برقان بالإيجابية والعمل الجاد والمثابرة والتعاون بين فرق العمل. ويتمثل هدفنا في تقديم أفضل خدمة لعملائنا ولمجتمعنا وتفعيل بيئة داعمة لنجاح موظفينا الذين يمثلون أهم أولويات البنك.



وأضافت: نحرص دائما في بنك برقان على اختيار الموظفين الذين يؤمنون بالقيم الأساسية لثقافة مؤسستنا من أجل ضمان الانسجام بين فرق العمل والمساهمة في نجاح البنك بشكل عام. نحن فخورون بثقافتنا ونتوقع من موظفينا المساهمة في تعزيزها والحفاظ عليها. ونسعى من خلال برامجنا التدريبية إلى تمكين الموظفين الجدد من اكتساب المهارات العملية المطلوبة، وترسيخ المبادئ والقيم التي نتبناها والتي تسهم في الحفاظ على نجاح البنك. نبارك للخريجين الجدد ونتطلع إلى انضمامهم لرحلة تطور ونمو برقان ومساهمتهم في تحقيق نتائج رائعة.



ويواصل بنك برقان تأكيد التزامه بوضع تطوير موظفيه ونجاحهم على رأس أولوياته من خلال توفير فرص التعلم والتطوير. وسيستمر برقان في تقديم التدريبات والبرامج التي تركز على تحسين مهارات الموظفين لبناء قدرات فرق عمل مميزة والحفاظ على سمعته كمؤسسة مالية رائدة محليا وإقليميا خدمة لهدفه الاستراتيجي المتمثل في تطوير الكفاءات الوطنية وإعداد الأفراد الموهوبين ليصبحوا قادة المستقبل في الصناعة المصرفية في الكويت.