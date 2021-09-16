أعلنت شركة وفرة العقارية عن بدء التأجير بأحدث مشاريعها السكنية مشروع «wafra living»، وهو أحد المشاريع المتميزة بمنطقة الجابرية النابضة بالحياة، حيث يتميز المشروع بطابع الاستدامة البيئية بمساحاته الخضراء.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن المشروع يحتوي على أكثر من 6 حدائق بطوابقها المتعددة بتصميم حائز جوائز عالمية، وذلك بهدف خلق سكن عصري صديق للبيئة يتناسب مع رؤية ورسالة شركة وفرة العقارية، ومسؤوليتها الاجتماعية.



وأشارت إلى أن المشروع يتكون من 126 وحدة مجهزة بالكامل ذات خصوصية بمداخل خاصة لكل وحدة، بالإضافة إلى صالات رياضية ومسابح وصالة أطفال لخدمة العائلات، وملعب سكواش وصالة متعددة الاستخدام، كما يضم المشروع ما يزيد على 300 موقف سيارات لسكانه.