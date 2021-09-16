سجلت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، انخفاضا بنسبة 1.14% على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 2.89 مليار دولار، مقابل 2.93 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2020.



وتراجعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت بنسبة 3% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، لتبلغ نحو 314.9 مليون دولار، مقارنة مع 324.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.



وشهدت 5 دول خليجية انخفاضا في قيمة تحويلات العمالة الفلبينية على رأسها البحرين بـ 6.26%، بينما خالفت دولة الإمارات العربية المتحدة توجه بلدان المنطقة في تلك الفترة، إذ ارتفعت التحويلات منها بـ 0.88%.



ووفقاً لبيانات المركزي الفلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 16.26% من إجمالي تحويلات العملة الفلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 17.77 مليار دولار في الربع الأول من 2021.



وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول قارة آسيا 4.004 مليارات دولار، لتمثل بذلك تحويلات تلك العمالة من دول الخليج 72.25% من إجمالي تحويلات القارة في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي.



وبحسب إحصائية لـ «مباشر»، استندت إلى بيانات البنك المركزي الفلبيني، فقد استحوذت دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالميا، بعد الولايات المتحدة الأميركية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات، حيث تعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً مهماً للتمويل الخارجي في الدول النامية.