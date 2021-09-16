تقلبات العملات المشفرة أثمرت المليارات لمن غامر ودخل هذا المجال المحفوف بالمخاطر، وتتمثل أبرز هذه القصص للتوأم كاميرون وتايلور وينكليفوس، بعد أن فازا بـ 65 مليون دولار من دعوى ضد فيسبوك عام 2012، استثمرا المبلغ في العملات المشفرة والنتيجة ثروة تفوق 3 مليارات دولار لكل منهما.



والثاني هو براين أرمسترونغ مؤسس بورصة العملات المشفرة Coinbase، بلغ صافي ثروته 10 مليارات دولار، فيما بلغت ثروة فرد إهرسام المشارك في تأسيس Coinbase ثم قاد شركة استثمارات في العملات المشفرة 3.1 مليارات دولار.



وتقدر ثروة سام بانكمان فرايد مؤسس منصة FTX لتداول العملات المشفرة، التي تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار، بـ 16.2 مليار دولار.



وبلغت ثروة تشانغبينغ زاو مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة Binance، بقيمة 1.9 مليار دولار.