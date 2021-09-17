شريف حمدي



عاد التوجه الشرائي للبورصة الكويتية خلال تعاملات الأسبوع، وذلك بعد موجة قصيرة من عمليات البيع بهدف جني الأرباح السريعة من الأسهم التي حققت مستويات سعرية مرتفعة خلال فترة النشاط التي سبقت الأسبوع الماضي.



وعلى إثر عودة النشاط الإيجابي للبورصة، شهدت جميع المؤشرات ارتفاعات، خاصة مؤشر السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة والتي كانت اكثر عرضة للبيع الأسبوع الماضي مقارنة بأسهم السوق الرئيسي الذي يحافظ على وتيرة الارتفاعات منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.



وتأتي العودة السريعة للتوجه الشرائي في ظل تفاؤل بالمرحلة المقبلة والتي ستشهد بدء الإفصاح عن النتائج المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، والتي يتوقع لها ان تكون استكمالا لما تحقق خلال النصف الأول مع عودة الحياة لطبيعتها ومن ثم استئناف الأنشطة الاقتصادية.



كما يعزز حالة التفاؤل التي تسود بين أوساط المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي، تحسن أسعار النفط بالسوق العالمي مع وجود تقارير عالمية تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترات المقبلة.



ولأول مرة منذ فترة طويلة تتخطى القيمة السوقية للبورصة مستوى 40 مليار دينار، وذلك من خلال إضافة 352 مليون دينار بنهاية التعاملات الأسبوعية لتصل إلى 40.07 مليار دينار ارتفاعا من 39.7 مليار دينار الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.9%.



وانعكس التحسن النسبي لمؤشرات السوق على المتغيرات، حيث تجلى في عودة السيولة تدريجيا إلى سوق الأسهم خلال تعاملات الأسبوع، إذ ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 44 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 221 مليون دينار ارتفاعا من 34 مليون دينار كمتوسط يومي الأسبوع الماضي بمحصلة 170 مليون دينار، وكانت جلسة ختام الأسبوع امس هي الأعلى بقرابة 75 مليون دينار، وهو مستوى غاب عن السوق خلال الأسبوعين الأخيرين. وارتفعت أحجام التداول بنسبة 3.7%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.07 مليار سهم ارتفاعا من 1.033 مليار سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.9% وذلك بإضافة 69 نقطة ليصل إلى 7511 نقطة من 7442 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.7% بارتفاع 41 نقطة ليصل المؤشر إلى 5600 نقطة من 5559 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% بمكاسب بلغت 60 نقطة ليصل إلى 6869 نقطة من 6809 نقاط الأسبوع الماضي.



من جهة اخرى، اتسـمـــت تعـامـــلات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال تعاملات الأسبوع بالشراء، من خلال رفع ملكياتهم في اسهم 5 بنوك هي الوطني، وبيتك، وبرقان، ووربة، والمتحد، بينما استقرت نسب ملكيات الأجانب في 4 بنوك هي التجاري والأهلي، وبنك الكويت الدولي «KIB»، وبوبيان، فيما خفضوا ملكياتهم في اسهم بنك الخليج في ظل تراجع لافت في نسب ملكيات الأجانب للبنك خلال الفترة الأخيرة.



ووفقــا لإحصائيــــة البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.43 مليار دينار، ارتفاعا من 2.4 مليار الأسبوع الماضي.



وارتفعت ملكية الأجانب في البنك الوطني بنسبة 0.11% ليصل الإجمالي إلى 20.77% بقيمة 1.411 مليار دينار ليحافظ الوطني على الصدارة من حيث القيمة، كما ارتفعت في بيتك بنسبة 0.03% لتصل إلى 10.92% بقيمة 762.3 مليون دينار. وارتفعت في برقان بنسبة 0.01% لتصل إلى 2.72% بقيمة 16.7 مليون دينار، وفي بنك وربة بنسبة 0.02% لتصل إلى 4.19% بقيمة 17.3 مليون دينار، كما ارتفعت نسبة ملكية الاجانب في بنك المتحد بـ 0.01% ليصل الإجمالي إلى 0.36% بقيمة 2.5 مليون دينار. واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.6% بقيمة 609 آلاف دينار، وفي بنك الأهلي عند 0.35% بقيمة 1.2 مليون دينار، كذلك استقرت في بنك الكويت الدولي «KIB» عند 4.68% بقيمة 11.8 مليون دينار، وفي بنك بوبيان بنسبة 5.22% بقيمة 128.5 مليون دينار، وانخفضت نسبة ملكيات الأجانب في بنك الخليج بنسبة 0.25% لتصل إلى 10.56% بقيمة 76.9 مليون دينار.