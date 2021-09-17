3 شركات كويتية أحدثت ثورة بالتكنولوجيا المالية.. هي: «FinFirst» و«MyFatoorah» و«Tap»

محمود عيسى



حلّت مدينة الكويت بالمرتبة التاسعة كأفضل وجهة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورابع أفضل الوجهات الخليجية بعد دبي والمنامة والرياض، وذلك لعام 2020 على مؤشر التكنولوجيا المالية «Global Fintech 2020».



وقال موقع «أي بي إس انتلجنس» عن نتائج المؤشر، إنه مع دخول المزيد من الشركات في مجال التكنولوجيا المالية فإن ثمة 3 شركات كويتية أحدثت ثورة بمجال التكنولوجيا المالية، حيث يجدر الاهتمام بها وهي «FinFirst»، و«MyFatoorah»، و«Tap».



«FinFirst»



وأوضح الموقع أن المنصات الرقمية لشركة «FinFirst»، توفر تجربة رقمية لقروض السيارات والقروض الشخصية والاستهلاكية والتأمين على السيارات، وتقدم المنصة أيضا قروضا للرعاية الصحية وقروض التعليم وقروض الرهن العقاري.



وعلاوة على ذلك، تقدم المنصة قروضا تجارية مثل رأس المال العامل وتمويل الأصول وتمويل تسديد الفواتير، وتمتلك «FinFirst» العديد من المنتجات المصرفية بما في ذلك صناديق الاستثمار كالصناديق المشتركة وصناديق الأسهم والصناديق العقارية والحسابات المصرفية وتحليل الودائع الثابتة والائتمان، وتحليل كشف الحساب المصرفي، وتحليل المخاطر.



«MyFatoorah»



وأشار الموقع إلى ان الشركة الثانية هي «MyFatoorah»، حيث تمثل هذه الشركة حلا جديدا ومبتكرا للدفع عبر الإنترنت، ويمكن الشركات الكويتية من جميع الأحجام من زيادة الكفاءة إلى أقصى حد عندما يتعلق الأمر بتلقي المدفوعات عبر الإنترنت. ويوفر الحلول والبوابات والروابط المتعلقة بالدفع والمستندة إلى الفواتير.



وتسهل التكنولوجيا الذكية للشركة على المستخدمين إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات، كما يساعد وقت الإيداع السريع من خلال جميع البنوك الكبرى في تحسين التدفق النقدي أيضا.



«Tap»



وفيما يخص الشركة الثالث، فهي «Tap» التي تعمل على تبسيط المدفوعات للشركات من خلال تقديم بوابات الدفع للشركات وتطبيق دفع الفواتير للمستهلكين، وتقدم بوابة دفع يمكن للشركات من خلالها قبول مدفوعات البطاقات. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر لوحة معلومات للشركات لعرض سجل المعاملات وتحليلات الدفع الخاصة بهم.



وتعمل «Tap» أيضا على توسيع منصة «goCollect» الخاصة بتحصيل مدفوعات للشركات لإنشاء فواتير مخصصة ومشاركتها مع العملاء من خلال قنوات مختلفة مثل «واتساب»، والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك.



وقال المؤشر انه لما كانت التكنولوجيا المالية او ما يعرف بعبارة «FinTech» قد أصبحت كلمة رنانة كبيرة في كل دول مجلس التعاون الخليجي، فقد وضعت الدول أهدافا نحو التنويع والحصول على موطئ قدم في هذه الصناعة الديناميكية الجديدة.



وتهدف الكويت أيضا إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أصبح قطاع التمويل في البلاد راسخا مقارنة بدول الخليج الأخرى، ويعطي قوة دفع لصناعة التكنولوجيا المالية المزدهرة.