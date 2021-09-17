أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تضاعف أربع مرات تقريبا في شهر أغسطس الماضي، وذلك بفضل الأداء القوي للصادرات، حيث ذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن الفائض ارتفع بنسبة 292.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل الى 52.8 مليار ين ياباني (482 مليون دولار).



وأوضحت أن هذا التوسع في الفائض يعد الخامس على التوالي، مشيرة الى أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك ايجابيا لمدة 13 عاما وسبعة اشهر.



وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 209.3% على أساس سنوي ليصل الى 61.5 مليار ين ياباني (562 مليون دولار)، فيما ارتفعت الواردات من اليابان أيضا للمرة السادسة على التوالي بنسبة 35.1% لتصل الى 8.7 مليارات ين ياباني (80 مليون دولار).



وأشارت الوزارة الى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 153.6% ليصل الى 692.3 مليار ين ياباني (6.3 مليارات دولار) بفضل نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 122.7% مقارنة بالعام السابق.