طارق عرابي

مازال موضوع بيت العمر يشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الاراضي والعقارات السكنية في مختلف مناطق الكويت، وعجز شريحة كبيرة من المواطنين عن شراء بيت العمر أو الحصول عليه من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



ومع الارتفاع المستمر في أسعار الاراضي السكنية، خاصة في المناطق الداخلية، لم يعد أمام المواطن الكويتي سوى انتظار دوره في طابور الرعاية السكنية، خاصة بعد أن وصلت الاراضي في الكثير من المناطق السكنية لأسعار تبدأ من 300 ألف دينار وتصل إلى نصف مليون دينار ببعض المناطق، وذلك تبعا للموقع والمساحة وباقي المميزات الاخرى.



ومن هذا المنطلق، بدأت «الأنباء» في البحث عن أسعار أرخص المناطق السكنية التي يمكن للمواطن الباحث عن السكن الخاص التملك فيها، خاصة وأن هناك مناطق مازالت أسعارها في متناول شريحة لا بأس بها من المواطنين، حيث تبين أن أرخص الاسعار مازالت تتركز في محافظات الفروانية والاحمدي والجهراء، وذلك بعد أن اتسعت الفجوة بين أسعار هذه المحافظات وباقي محافظات الكويت الاخرى، وخاصة محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير.



وأرجع مراقبون عقاريون رخص أسعار الاراضي في محافظات الفروانية والأحمدي والجهراء إلى عوامل عديدة أهمها المساحات الشاسعة من الاراضي التي تتمتع بها هذه المحافظات، وبعدها عن العاصمة ومقار الوزارات الحكومية والشركات الرئيسية، مؤكدين أن هذه الاسباب جعلت الكثيرين يبحثون عن السكن في المناطق الداخلية القريبة من مدينة الكويت التي تتركز فيها معظم وزارات الدولة والشركات الرئيسية التي تضم مقار أعمالهم، ويبتعدون عن باقي المناطق التي تعتبر مناطق غير مفضلة بالنسبة لهم.



ورأى المراقبون أن هذا الامر ليس بغريب، بمعنى أن الرغبة في السكن بالقرب من العاصمة ومراكز الاعمال موجودة لدى معظم دول العالم، حيث تزدحم مدن العالم كافة بالسكان الراغبين بالسكن قريبا من أعمالهم ولو في مجمعات أو شقق سكنية، في حين يعرض البعض عن السكن في مناطق أخرى بعيدة عن المناطق الحضرية.



وأضافوا أن المناطق السكنية القريبة من العاصمة في الكويت أصبحت شبه مكتملة العدد، لذا بدأت اسعار هذه المناطق بالارتفاع طبقا لنظرية العرض والطلب، بمعنى أن العرض في هذه المناطق أصبح شحيحا جدا، وذلك في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب بشكل كبير جدا، حتى أصبحت أسعار الاراضي والقسائم في الكثير من المناطق الداخلية القريبة من العاصمة «مليونية».



ولفت المراقبون إلى أن عدوى الارتفاع في أسعار الاراضي السكنية قد انتقلت من المناطق الداخلية التي كانت تنحصر بين الدائري الأول والرابع، إلى مناطق الدائري الخامس والسادس أيضا، حيث أصبحت اسعار الاراضي في بعض هذه المناطق ومنها على سبيل المثال (مناطق جنوب السرة والمسايل وأبو الحصانية) تصل إلى نصف مليون دينار في الكثير من الاحيان، خاصة بعد أن انتشرت ظاهرة التأجير في المناطق السكنية خلال السنوات الاخيرة.



وفيما يلي قائمة بأسعار أقل 10 مناطق سكنية بالكويت، بدءا من الاقل وصولا إلى الاعلى، وذلك على النحو التالي:



1 ـ مدينة الخيران السكنية ـ أرض مساحة 400 متر داخلي ـ متوسط سعر المتر 275 دينارا.



2 ـ النعيم (قسائم) ـ أرض مساحة 400 متر داخلي ـ متوسط سعر المتر 413 دينارا.



3 ـ القصر (بيت قائم) ـ أرض مساحة 600 متر داخلي ـ متوسط سعر المتر 450 دينارا.



4 ـ الفنطاس الزراعية ـ أرض مساحة 1000 متر داخلي ـ متوسط سعر المتر 450 دينارا.



5 ـ النعيم (بيت حكومي) ـ أرض مساحة 400 متر داخلي ـ متوسط سعر المتر 488 دينارا.



6 ـ جليب الشيوخ ـ أرض مساحة 500 متر داخلي ـ متوسط سعر المتر 500 دينار.



7 ـ هدية ـ أرض مساحة 750 مترا داخليا ـ متوسط سعر المتر 513 دينارا.



8 ـ الرابية ـ أرض مساحة 500 متر داخلي ـ متوسط سعر المتر 550 دينارا.



9 ـ سعد العبدالله ـ أرض مساحة 400 متر داخلي ـ متوسط سعر المتر 563 دينارا.



10 ـ النسيم (بيت حكومي) ـ أرض مساحة 400 متر مربع ـ متوسط سعر المتر 563 دينارا.