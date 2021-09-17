قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء 15 الجاري، بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد عن 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم، وهم: بدرية سليمان الشايجي، سارة عبداللطيف الصالح، ونافع حوري الظفيري، وباسل علي الصانع، وعايد فهد المطيري، وسارة عذل ماجد، وصبيح محمد عمر، وحسين علي جواهري، وعبدالرحمن مهدي المطيري، وخالد سامي الفرحان، وطارق خالد المكي، وجاسم محمد الدوسري، ومجاهد محمد الجش، محمد عبدالرحيم الصفار، وعبدالله محمود البستان، وعبدالرحيم عبدالكريم عبدالغفار، وفاطمة هملان الهملان، وعدوية حسين الإبراهيم، وبدر حبيب العوض، وأيمن أحمد الحكيم.



وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحي وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل رابح.



وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع سنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط الحفاظ على رصيد حسابهم لمدة عام على الأقل، وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.