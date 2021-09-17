

تتيح خدمة «رقابة الحوالات عبر شبكة سويفت» التي أطلقها بيت التمويل الكويتي «بيتك» مؤخرا، خصائص متنوعة وفق أعلى معايير الأمان والجودة.



وتوفر الخدمة إمكانية تتبع مسار التحويلات المالية بشكل مباشر في الوقت الحقيقي مع خاصية التنبيه وحظر المدفوعات المرسلة مع تزويد المستخدم بتقارير يومية عن حالة العملية. كما تركز الخدمة على المدفوعات الصادرة من خلال المساعدة في تقليل الهجمات الاحتيالية عبر اكتشاف المدفوعات عالية المخاطر ومنعها ودعم عمليات الاسترداد.



وتتميز الخدمة الجديدة بالعديد من الخصائص، بما في ذلك وقف المدفوعات عالية المخاطر مباشرة في الوقت الحقيقي، والمراقبة «أثناء الرحلة» في الوقت الفعلي للدفعات التي ترسلها، والاعتماد على تكنولوجيا ذكية تتعلم الأنماط السلوكية بمرور الوقت، وتدعم التحسين المستمر، كما تعتبر خدمة آمنة بواسطة SWIFT بدون تأثيرات بيئية، وبنظام تشغيل فوري.



وتزود خدمة «رقابة الحوالات عبر شبكة سويفت» المستخدم بتقارير احترافية وسهلة الاستخدام تغطي المدفوعات المرسلة والمستلمة، ويمكن تصميمها بسهولة من قبل المستخدمين، كما توفر الخدمة إمكانية إدارة المدفوعات المجمدة، وتقوم بتقليل مخاطر الاحتيال وبناء مستقبل أكثر أمانا، وتحسن سرعة الدفع والشفافية والموثوقية، مع تغطية التنبيه لرسائل الدفع الرئيسية MT103 وMT202 وMT202COV.



ويوفر «بيتك» باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية، حيث أطلق مؤخرا خدمة استكمال معاملات التمويل الشخصي والتوقيع عليها إلكترونيا سواء عبر تطبيق «بيتك» على الموبايل أو من خلال Desktop من أي مكان دون الحاجة لزيارة الفروع، وكذلك أطلق خدمة «الأسعار المباشرة للعملات» Live FX Pricing، وخدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung.



ولدى «بيتك» فروع KFH Go الذكية التي تتيح للعملاء اجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي من دون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.



ويعزز «بيتك» التعاون مع شركات الـFintech، حيث وقع مؤخرا اتفاقية مع شركة «Aion Digital»، المنصة المتخصصة بالخدمات المصرفية الرقمية، بهدف رقمنة جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد والشركات، وكذلك اتفاقية تعاون مع شركة ProgressSoft الرائدة في مجال رقمنة الخدمات المصرفية التي نتج عنها إطلاق نظام النماذج الالكترونية الذي يحول النماذج المصرفية التقليدية إلى نماذج إلكترونية آمنة يتم التحقق من صحتها بشكل آلي.



ويوفر «بيتك» لعملائه خدمة متابعة التحويلات المصرفية «SWIFT GPI» الكترونيا للعملاء، التي تتيح للعملاء متابعة تحويلاتهم حتى وصولها الى حسابات المستفيدين الكترونيا عبر KFHonline على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل بنظامي IOS وآندرويد، وكذلك عبر ecorp.kfhonline.com.



ويواصل «بيتك» ريادته في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية لعملائه ضمن أعلى معايير السرعة والأمان والجودة، مع التركيز على أمن البيانات وتعزيز استراتيجية الأمن السيبراني، ضمن استراتيجية التحول الرقمي، وتحقيق الريادة في الخدمات المصرفية الالكترونية، ومواصلة التميز في تعزيز تجربة العميل المصرفية.