في أجواء منفتحة بحذر شديد على وباء «كورونا»، بدأت في مدينة إيفورا التاريخية في البرتغال، جلسات مؤتمر دولي لمؤسسات وهيئات السياحة في العالم، وذلك تحت عنوان «عالم من أجل السفر»، وهو منتدى دولي ينعقد دوريا منذ عامين، لكنه ينعقد لأول مرة بحضور فعلي لغالبية المشاركين في مكان واحد وكان الاختيار لمدينة إيفورا التاريخية في البرتغال.



وقد افتتح المؤتمر برعاية وزيرة السياحة البرتغالية، والتي تحدثت في كلمتها الترحيبية عن ضرورة التكاتف العالمي من أجل مواجهة الوباء باستراتيجيات تنقذ قطاعات السياحة والسفر في دول العالم، مؤكدة ضرورة الخروج بخطط عمل حقيقية وجادة في مواجهة تحديات وباء «كورونا» وإعادة حرية التنقل والسفر ضمن معايير قصوى تضمن سلامة الجميع.



ويناقش المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومي 16 و17 الجاري، التحديات التي تواجه صناعة السياحة وقطاع السفر بالعالم أمام وباء كورونا، حيث انطلقت فعاليات المؤتمر بوصول مجموعة من أبطال رياضة ركوب الدراجات الهوائية الذين انطلقوا من مدينة نانت الفرنسية إلى نقطة الوصول في أيفورا البرتغالية على امتداد أكثر من 1400 كيلومتر.



استراتيجيات إنعاش السياحة



وفي كلمته الافتتاحية والتي جاءت في مؤتمر صحافي، أشار الرئيس التنفيذي لمنتدى عالم من أجل السفر فريدريك فان هاوته، إلى أهمية المؤتمر وضرورة التعاون الدولي بين دول العالم لوضع استراتيجيات موضع التنفيذ والتطبيق في مواجهة وباء كورونا وإنعاش قطاع السياحة في العالم ضمن منظور مختلف يتغلب على معوقات السفر والسياحة بسبب الوباء.



من جانبه، شدد السكرتير العام للمنتدى كريستيان ديلوم، على أن الوقت حان للعمل لا للحديث فقط، وأن المنتدى يجب أن يخرج بخطط عمل حقيقية تنعش قطاع السياحة في العالم وبإرادة دولية.



ضرورة تسريع اللقاحات



فيما تحدث وزير السياحة في جامايكا إدموند بارتليه، عن سلسلة معوقات أثرت على قطاع السفر وبالتالي على السياحة بدءا من أحداث سبتمبر الإرهابية عام 2001 ثم وباء سارس وانتهاء بالوباء الأكثر خطورة الذي خلق حالة إرباك نوعية ومختلفة في قطاعات السفر على مستوى العالم.



وأشار بارتليه إلى أثر الوباء بالأرقام على القطاعات الاقتصادية في دول العالم، وأنه من الضرورة التعافي عالميا بالتوازي مع خطط التعافي صحيا، مشيرا إلى أهمية التلقيح وأهمية خطط الوصول إلى اللقاح، واعتبر الوزير الجامايكي أن اللقاح والوصول إليه ضرورة حيوية للعالم للخروج من أزمة الوباء بنجاح.



التحرك الفوري



بدوره، أكد رئيس المركز العالمي لإدارة الأزمات د.طالب الرفاعي، ضرورة التكاتف العالمي بين الحكومات للخروج من أزمة الوباء العالمية، مشددا على أن التحرك يجب أن يكون فوريا وعاجلا للخروج باستراتيجيات وحلول عالمية في مواجهة الوباء، ووضع خطط لتسهيل السفر مع الحفاظ على السلامة الصحية.



من جهته، شدد رئيس هيئة السياحة البرتغالية لويس أراجيو، وفي كلمته القصيرة والمكثفة، على ضرورة تغيير بنية قطاع صناعة السياحة والانتباه إلى القطاع بموارده البشرية الأكثر فعالية وتحديدا البنية التحتية للقطاع من عاملين في أسفل هرم الصناعة خصوصا في اللوجستيات.