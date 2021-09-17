ربما تكون قد سمعت لمحة عامة عن ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro الأكثر الأناقة والمزودة بخاصية eSIM مجهزة بعمر بطارية أطول، تمزج أحدث ساعة ذكية رائدة بين تكنولوجيا هواوي المبتكرة والتصميم الكلاسيكي المتميز الذي ينبض بالأناقة من جانب إلى آخر.



مع هذه الساعة الذكية، لا داعي للقلق إذا تلقيت مكالمة أو رسالة نصية أثناء عدم وجود هاتفك معك لأنه يمكنك ببساطة إجراء المكالمات وتلقيها، وحتى الرد على الرسالة مباشرة من معصمك بسهولة، حيث تدعم الساعة نظام الاتصال المستقل الذي يسمح لك بالبقاء على اتصال حتى عندما تكون خارج الأنشطة الخارجية أو في الأوقات التي تجد فيها أنه من غير المناسب حمل هاتفك، وبمجرد تفعيل خدمة eSIM على هاتفكم الذكي، يمكنكم الحصول على نفس رقم الهاتف على ساعة WATCH 3، والاستمتاع بنفس باقات البيانات والصوت كما هو الحال على الهواتف الذكية لديكم.